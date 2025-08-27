Торговая сеть «Лента» планирует приобрести гипермаркеты «О'кей». Однако пока сделка находится на стадии необязывающего предложения, которое предполагает согласование условий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

В декабре 2024 года совет директоров «О'кей Групп» принял решение продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В сделку помимо магазинов вошли также товарный знак и логистическая инфраструктура, при этом сеть дискаунтеров «Да!» продолжит оставаться под контролем группы.

Сделка с «Лентой» возможна только после одобрения правкомиссии на продажу российского бизнеса гипермаркетов «О'кей» менеджменту компании. «О'кей Групп» планирует завершить реструктуризацию бизнеса до конца текущего года.

По оценке экспертов, стоимость сделки может составить от 40 до 55 млрд руб. Сделка позволит «Ленте» повысить оборот примерно на 140−150 миллиардов рублей, а также расширить свою долю на рынке.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что это соглашение участники рынка ожидали достаточно давно. По его словам, других претендентов на покупку гипермаркетов на российском рынке сейчас нет.