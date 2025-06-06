Ленивый кейс: KITCHEN, VK и «буше» создали выпечку по мотивам «батонящихся» питомцев

Благодаря соцсетям контент о животных становится популярным, а авторы таких сообществ — настоящими селебрити. Многие мечтают прославить своих питомцев просто из любви, и команда проекта хотела подарить им такую возможность. Вместе с VK и «буше» KITCHEN нашли способ, как дать пользователям платформы попробовать славу на вкус — буквально.

Цель и задачи

Перед нами стояла задача придумать и реализовать виральный спецпроект, приуроченный ко Дню кошек 1 марта. Глобальная цель — привлечь трафик пользователей в сообщества тематики «питомцы» «ВКонтакте».

Чтобы создать проект, который быстро пробудит интерес у аудитории, создатели искали идею с высоким UGC-потенциалом. И так как первый контакт с пользователями должен был случиться в сообществах авторов VK, интеграция бренда в проект предполагалась максимально органичной.

Почему эта задача не так проста, как кажется

Анастасия Васильева, CEO KITCHEN: Авторский контент нравится пользователям за свою искренность и нативность. Любая реклама выглядит чужеродно, а потому может восприниматься негативно или же вызывает «баннерную слепоту». Нам же предстояло не просто рассказать о сообществах «ВКонтакте», но и сделать это приближенно к привычным для аудитории форматам.

Решение

Быть несерьезными

Взять веселую и даже немного легкомысленную идею с меметичной ДНК, чтобы она вызывала улыбку и желание поучаствовать «по приколу» — это наиболее быстрый путь к сердцу аудитории.

Агентство предложило VK объединиться с сетью пекарен «буше» и выпустить лимитированный «котодроп» — хлебобулочную коллекцию в виде батонящихся котов. Идея родилась из любимого занятия мурчащих — ничегонеделания: животные «батонятся», принимая во сне и легкой полудреме позу буханки, круассана, и даже багета.

Вероника Шакирьянова, Менеджер проектов VK: Контент с питомцами — неизменный тренд, который вдохновляет, обучает и просто поднимает настроение миллионам пользователей ежедневно. Нашей целью было найти креативную связку, которая вовлечет пользователей в авторские сообщества и в создание простого, но очаровательного контента. Коты в хлебобулочном воплощении, созданные руками талантливых пекарей буше — идеальный инструмент. Кстати, наш отдел в полном составе не удержался и активно грузил своих булочек и батончиков на конкурс.

Выбрать для коллаборации лавмарку

Для проекта хотели найти пекарню с сильным и ярким брендом, который известен далеко за пределами одного города. Важным пунктом была открытость к экспериментам и коллаборациям. «буше» — именно такие. Еще на шторминге внутри команды агентства они были первыми, кто пришел нам в голову в качестве желанного и наиболее подходящего партнера в пару к VK.

Кроме того, буше — бренд петербургского происхождения: из города, где коты являются его неотъемлемым символом. Это был идеальный мэтч.

Миксовать офлайн и онлайн

Фиджитал проекты позволяют охватить разные сегменты аудитории — а наша идея актуальна для людей с абсолютно разным бэкграундом.

Сделав проект многоэтапным, авторы имели возможность поддерживать градус интереса к проекту:

Сначала затизерили хлебобулочный «котодроп» с маскотом VK — Персиком: в сообществе пекарни, в посевах и пресс-релизах.

Параллельно новости о скором поступлении в продажу съедобного «котодропа», буше и VK объявили кастинг питомцев в формате челленджа в «VK Клипах». Главный приз — эксклюзивная выпечка от пекарни, вдохновленная избранными питомцами авторов публикаций.

12 марта коллекция «котобатонов» появилась на полках флагманских пекарен буше. Теперь потенциальные участники челленджа могли узнать о проекте и челлендже вне онлайн-ресурсов. А пока покупатели делились контентом с булочками в виде котов, «Забатонимся» получал дополнительный охват благодаря UGC.

В это же время в «буше» появились и раздатки с стикерами, где стилизовали фото питомцев из авторских сообществ VK и анонсировали кампанию.

21 марта состоялся гранд-финал с объявлением победителей. Дальше — недолгое ожидание новой эксклюзивной коллекции котобатонов от «буше», прототипом которых стали настоящие питомцы пользователей «ВКонтакте».

Почему формат челленджа

Это помогло нам вовлечь пользователей в создание UGC, чтобы:

стимулировать их получать новый опыт и создавать свои сообщества о питомцах. Команда проекта подарила яркий инфоповод, с которого можно дать старт своему сообществу. «Мне нечего публиковать», «мне не о чем рассказывать» — одна из первых мыслей, которая приходит в голову тем, кто когда-либо задумывался о создании блога.

дать пользователям возможность стать причастными к созданию мерча: всегда приятно получить подарок, созданный индивидуально для тебя. Для брендов же это отличная возможность растить лояльность аудитории.

участники могли приблизиться к своей мечте — прославить питомца: по итогам розыгрыша, ролики были опубликованы в сообществе буше, на которое подписаны десятки тысяч пользователей.

Где искали вдохновение

В личных историях

Тема любви к семейству кошачьих проходила красной нитью через весь проект. Первой музой съедобной коллекции стал маскот VK — рыжий кот Персик, и кот шефа-кондитера буше — Кокос.

Настя Марусова, шеф-кондитер «буше»: Мы в буше всегда искали вдохновение в людях, природе… а теперь вот — в котах. Так появилась булочка-котик — мягкая, уютная и невероятно вкусная. На ее создание ушло 1 месяц экспериментов, 12 замесов теста, 10 вариантов рецептуры и 7 пробных выпечек. Мы искали идеальную текстуру — чтобы булочка была пушистой, как котенок, и нежной, как утренний сон. Работали над формой — ведь батониться надо правильно! Меня вдохновил мой любимый кот Кокос. Он так мило спит, что его просто хочется съесть! Так что теперь вы можете съесть булочку-котика, а Кокос останется в безопасности. Батониться можно по-разному, но главное — с вкусом.

Для победителей были созданы новые формы минибатонов, которые кастомизировали под каждого питомца в зависимости от его окраса.

В соцсетях «буше» и работах японских графических дизайнеров

Добиться эффекта теплоты и уюта для такой пушистой коллаборации нам помогла текстура зернистости, в особенности «шумный» градиент. Создатели ушли от резкости линий и создали абсолютно новую, разработанную с нуля айдентику, сохранив ее оригинальную лаконичность из дизайн-кода обоих брендов.

Вдохновленный Персиком, маскотом VK, градиентный кот стал звездой key visual кампании. Визуально он отсылает к молочному хлебу Хоккайдо — тоже японскому: техника его приготовления напоминает полосатый узор шерсти кота.

Персик был не единственным, кого «забатонили» для digital- и POS-материалов. Всех питомцев авторов популярных сообществ VK, дизайнеры собрали в двух наборах стикерпаков: любой желающий мог взять их на кассе пекарен. А на обратной стороне стикеров были размещены QR-коды на сообщества, чтобы генерировать подписки на авторов в тематике.

Результаты

После активаций участники получили охват и приток первых участников за счет аудитории дружественных авторов сообществ в тематике, кто опубликовал анонсы о запуске проекта и челленджа в «VK Клипах». Благодаря позитивному отклику аудитории также получили много UGC-контента и в других соцсетях.

За время, что проходил конкурс — с 1 по 20 марта:

В челлендже приняли участие 500+ пользователей

Опубликовано 4000+ единиц контента

Команда перевыполнила KPI:

— по внутреннему охвату — в 1,5 раза

— по внешнему — почти в 5 раз

Команда получила ролики не только с котами, но еще и с лошадью, собачками и енотом

Состав творческой группы:

Kitchen (агентство):

Creative Lead: Светлана Трифоненкова

Creative Lead: Лена Карпова

Creator: Ася Гавриленко

Art Director: Дмитрий Васильев

Designer: Елизавета Суслова

CEO: Анастасия Васильева

Project Lead: Сергей Чобанян

Account Manager: Виктория Емельянова

Junior Producer: Саша Кузнецова

VK (клиент):

Руководитель группы: Мария Белоярова

Менеджер проектов: Вероника Шакирьянова

«буше» (клиент)