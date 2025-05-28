Lego и Nike показала первые кроссовки в рамках коллаборации

Nike и LEGO показали первые плоды своей коллаборации - кроссовки Nike Air Max Dn «Tour Yellow». Они выполнены в насыщенном желтом цвете в духе конструктора LEGO.

На кроссовках лейбл Lego. В подошве — вставки с фирменными логотипами компаний. Текстура ткани выпуклая, напоминающая пины конструктора.

Коробка для обуви оснащена специальными вставками, которые позволят использовать ее как контейнер для хранения конструктора.

Официальный запуск ожидается в августе 2025 года, вместе с первой партией одежды и других моделей.

Напомним, американский спортивный бренд Nike и компания по производству игрушек Lego заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве в прошлом году. Партнерство компаний направлено на взаимное привлечение молодой аудитории.