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24.08.2024 в 18:05

Nike и Lego стали партнерами

Совместные продукты и контент появятся в 2025 году

Американский спортивный бренд Nike и компания по производству игрушек Lego заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве. Уже в следующем году компании собираются выпустить совместные продукты и контент.

Как отмечают в компаниях, партнерство в первую очередь направлено на взаимное привлечение молодой аудитории.

В рамках рекламной кампании коллаборации в Сети появился яркий ролик, в котором объединились кубики Lego и спортивные товары Nike.

Это первое сотрудничество Lego с Nike, ранее производитель конструкторов уже работал с конкурентом спортивного бренда — Adidas. Совместно компании выпускали одежду, обувь, аксессуары и конструкторы.

Nike Lego
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