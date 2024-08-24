Nike и Lego стали партнерами

Американский спортивный бренд Nike и компания по производству игрушек Lego заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве. Уже в следующем году компании собираются выпустить совместные продукты и контент.

Как отмечают в компаниях, партнерство в первую очередь направлено на взаимное привлечение молодой аудитории.

В рамках рекламной кампании коллаборации в Сети появился яркий ролик, в котором объединились кубики Lego и спортивные товары Nike.

Это первое сотрудничество Lego с Nike, ранее производитель конструкторов уже работал с конкурентом спортивного бренда — Adidas. Совместно компании выпускали одежду, обувь, аксессуары и конструкторы.