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18+
29.10.2026 в 13:30

Леди Гага возглавила свой косметический бренд Haus Labs

Бывший CEO и соучредитель Бен Джонс покинул компанию

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Леди Гага

Леди Гага возглавила косметический бренд Haus Labs, основанный в 2019 году. Певица и актриса заняла пост генерального директора, сообщает издание The Business of Beauty — проект Business of Fashion. Ранее она отвечала за креативное направление и разработку продуктов.

На новой должности Гага будет курировать коммерческое развитие компании. По словам артистки, она намерена активнее участвовать в управлении бизнесом и работать с командой над дальнейшим развитием бренда.

Прежний CEO и сооснователь Haus Labs Бен Джонс покинул компанию в октябре. Он присоединился к проекту после знакомства Гаги с ним через Майкла Яновера, занимавшего тогда должность руководителя по развитию бизнеса в Creative Artists Agency.

Haus Labs впервые вышел на рынок в 2019 году под названием Haus Laboratories и эксклюзивно продавался на Amazon. В 2022 году бренд сменил название на Haus Labs by Lady Gaga и начал продаваться в Sephora. Один из ключевых продуктов марки — тональная основа Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation — стал бестселлером сети.

Леди Гага Бен Джонс Haus Labs
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