Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Французский анимационный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» возглавил российский кинопрокат. За минувшие выходные лента собрала 177,1 млн руб., следует из данных портала Kinobusiness за период с 17 по 20 августа.

Второе место заняла российская приключенческая комедия «Баба Яга спасает мир», которая заработала 58,4 млн руб. за прошлые выходные.

Согласно данным Kinobusiness, в топ-5 кинопроката в России и СНГ за уикэнд 17 — 20 августа вошли:

«Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» — 177,1 млн руб. (за всё время проката — 466,5 млн руб.);

«Баба Яга спасает мир» — 58,4 млн руб. (331,1 млн руб.);

«Синий Жук» (без РФ и Белоруссии) — 31,5 млн руб.;

«Два, три, демон приди!» — 30,9 млн руб. (96,7 млн руб.);

«За Палыча!» — 25,1 млн руб. (254,3 млн руб.).

Герои сюжета «Леди Баг и Супер-Кота» — школьники Маринетт и Адриан. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их способности помогают бороться со злом, однако никто из них не знает, кто скрывается под маской. Официальная премьера мультфильма в России состоялась 17 августа.