Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.05.2025 в 16:50

Lavry займутся продвижением брендов Geely и Belgee в социальных сетях

Агентство выиграло тендер на комплексное SMM-продвижение в 2025/2026 годах

Креативное диджитал-агентство Lavry, входящее в группу компаний MGGroup, победило в тендере на комплексную работу в сфере SMM с автомобильными брендами Geely и Belgee. До середины 2026 года специалисты будут отвечать за создание контента. Об этом Sostav рассказали представители агентства.

В рамках партнерства, агентство займется разработкой и реализацией контентных и визуальных стратегий брендов Geely и Belgee, проведением промо-кампаний и конкурсов, а также специальными проектами. Ключевой аспект будет сделан на формировании устойчивого имиджа компаний на российском рынке, усиление позиций среди конкурентов, а также на коммерческой составляющей.

Елизавета Занина, руководитель SMM-департамента Lavry:

Для молодой команды агентства Lavry победа в тендере на Geely и Belgee — одних из лидеров продаж автомобильного рынка России — это не только новый вызов, но и прекрасный шанс продемонстрировать свои возможности. Мы очень выросли за последний год и готовы к выполнению самых сложных задач. Будем стараться соответствовать миссии нашей компании, когда победа становится не только результатом, но и процессом.

Geely Lavry MGGroup Belgee
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.