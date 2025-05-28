Lavry займутся продвижением брендов Geely и Belgee в социальных сетях

Креативное диджитал-агентство Lavry, входящее в группу компаний MGGroup, победило в тендере на комплексную работу в сфере SMM с автомобильными брендами Geely и Belgee. До середины 2026 года специалисты будут отвечать за создание контента. Об этом Sostav рассказали представители агентства.
В рамках партнерства, агентство займется разработкой и реализацией контентных и визуальных стратегий брендов Geely и Belgee, проведением промо-кампаний и конкурсов, а также специальными проектами. Ключевой аспект будет сделан на формировании устойчивого имиджа компаний на российском рынке, усиление позиций среди конкурентов, а также на коммерческой составляющей.
Елизавета Занина, руководитель SMM-департамента Lavry:
Для молодой команды агентства Lavry победа в тендере на Geely и Belgee — одних из лидеров продаж автомобильного рынка России — это не только новый вызов, но и прекрасный шанс продемонстрировать свои возможности. Мы очень выросли за последний год и готовы к выполнению самых сложных задач. Будем стараться соответствовать миссии нашей компании, когда победа становится не только результатом, но и процессом.