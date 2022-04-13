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13.04.2022 в 17:30

Lavazza приостановит работу в России

Также компания остановила поставки на Украину

Итальянская компания Lavazza, специализирующаяся на производстве кофе, временно прекратит работу в России на фоне ситуации на Украине, говорится в сообщении компании на ее официальном сайте. Также на время будет остановлена дистрибуция продукции на Украине.

Такое решение было принято из-за форс-мажорной ситуации, вызванной геополитической обстановкой. Помимо международных санкций и падения курса рубля, ситуация на Украине отражается на сырье — газ, нефть и металлы —, ведущими производителями которого являются стороны конфликта, говорится в пресс-релизе.

Глава Lavazza Group Антонио Баравалле выразил надежду, что ситуация вернётся в норму как можно скорее.

В марте Nestle (владеет кофейным брендом Nescafe) предупредила о том, что прекращает инвестиции, в том числе рекламные, в России. Компания продолжила поставлять в страну продукцию, однако её представители заявили о повышении цен. В сегменте кофе и кофейных напитков — до 40%.

Кофе LAVAZZA
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