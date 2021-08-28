Шопинг с блогерами и дерматологами: запуск сайта повысил средний чек La Roche-Posay на 30%

Косметическая марка La Roche-Posay представила в России интерактивное виртуальное пространство — цифровую вселенную с полезной информацией о коже, которая помогает пользователям выбрать средства и расширяет знания о дерматологии. О том, как платформа отражает миссию бренда, и какие каналы продвижения позволили охватить 55 млн человек, Sostav рассказала команда проекта.

Шопинг нового формата

При разработке нового сервиса было важно поддержать инновационный и технологичный имидж бренда. Чтобы подчеркнуть конкурентное преимущество La Roche-Posay, было решено объединить накопленную экспертизу и обучающие материалы. Вторым требованием стал user friendly подход при разработке интерфейса сайта, поскольку мы учитывали пользовательский запрос на доступность и удобство любого инструмента.

Разработка интерактивного ресурса

Наиболее подходящим инструментом среди доступных на рынке стал формат с удобной навигацией и максимальным интерактивом — виртуальное пространство.

Реализация началась с проработки идейной и контентной составляющих. Для нас было важно показать ключевые ценности и продукты. Фокус был сделан на кампанию #кожабольшечемкожа, во время которой пользователи делились своими историями о борьбе с проблемами кожи и выигрывали призы. Она показала преодоление социально-психологических барьеров, собственных страхов и выявила распространенные мифы.

Через виртуальное пространство было важно продемонстрировать:

дерматологическую экспертизу;

ингредиентную и микробиомную коммуникацию.

Екатерина Козина, руководитель по коммуникациям (HeadofAdvocacy): Роль контента сложно переоценить. Рынок достаточно наполнен продуктами в любой категории. Поэтому преимущество получает тот бренд, который предлагает не только качественный продукт, но и удобный, понятный сервис, полезную и доступную информацию, которая поможет пользователю не только с выбором средства, но и сделает его кругозор чуть шире, а жизнь — чуть проще.

После многоэтапного тестирования был проведен аудит механик, анализировались и выявлялись проблемные зоны, чтобы оптимизировать перфоманс для потребителей.

Виртуальное пространство La Roche-Posay стало включать:

экспертный контент и спецпредложения;

вовлекающие интерактивные игры, которые позволяют изучить больше контента;

науку о микробиоме кожи и ингредиентная коммуникация.

Техническая реализация виртуального пространства была на стороне агентства BeyondXR, которое создает платформы для крупных мировых брендов.

Антон Петров, бренд-директор La Roche-Posay: La Roche-Posay — бренд, который стремится улучшить жизни людей, а наше виртуальное пространство — это его сердце, и им мы с радостью делимся с людьми. Это одновременно и сердце эксперта в дерматологии, и сердце друга, поддерживающего людей с проблемами кожи, и сердце инноватора, с уверенного смотрящего в будущее.

Экосистема для привлечения пользователей была сформирована для охвата всех релевантных каналов.

Социальные сети — медийное продвижение с оптимизацией на клик.

Привлечение лояльных пользователей через CRM-базу включало каналы: e-mail, СМС, push-уведомления.

Контекстная реклама.

Онлайн-мероприятия с функционалом для покупок, где врачи-эксперты разных специальностей не только делились информацией на актуальные темы, но любой пользователь во время прямого эфира мог воспользоваться лимитированным промокодом.

Для дополнительного буста покупок была запущена ретаргетинг-кампания на покупку ключевых продуктов, которая принесла 2,8 млн ассоциированных конверсий, по данным Facebook.

Анонсирование запуска через блогеров и лидеров мнений.

Екатерины Козиной, руководитель по коммуникациям, подразделение активной косметики L’Oreal: Безусловно, блогеры сегодня проживают очередную волную популярности и становятся частью многих маркетинговых кампаний. Однако пока не все бренды раскрыли потенциал лидеров мнений как конверсионного канала. Я всегда говорю, что блогеры — один из немногих инструментов, которые могут закрывать каждый этап воронки: от построения знания до стимуляции покупки и лояльности. Ключевым фактором успеха здесь становится именно совместная разработка креатива и поиск нужного триггера для аудитории.

Результаты

За первые два месяца после запуска виртуального пространства мы получили:

96 тыс. уникальных посещений;

80% посетителей — новые пользователи сайта;

увеличение конверсии в покупку в два раза;

увеличение среднего чека на 30%;

55 млн охвата на онлайн-площадках;

18 млн охвата от поддержки блогеров и лидеров мнений.

Анастасия Максимова, старший диджитал и e-commerce менеджер La Roche-Posay: Изначально проект рассматривался как имиджевый инструмент, который позволит привлечь новую аудиторию через интерактивный формат, а в плане увеличения продаж разработка виртуального пространства была для нас в формате test&learn. Нам было важна собственном опыте проверить, насколько контент и игровые механики действительно имеют дополнительное преимущество для потребителя. Статистику и цифры не обманешь, результаты превзошли наши ожидания.

Состав творческой группы

Антон Петров — бренд-директор LaRoche-Posay

Анастасия Максимова — старший диджитал и e-commerceменеджер LaRoche-Posay

Екатерина Козина — руководитель по коммуникациям, подразделение активной косметики L’Oreal