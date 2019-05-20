L’Oreal проведет медиатендер в России

L’Oreal планирует провести тендер по медиаобслуживанию на российском рынке. Пересмотр аккаунта будет многоэтапным и завершится к сентябрю, сообщили Sostav три источника на рекламном рынке. В косметической компании на официальный запрос не ответили.

Сейчас рекламным партнером L’Oreal в России является Publicis Groupe. В частности, креативное агентство Publicis Russia отвечает за креатив, продакшн и стратегию бренда Garnier. Медиаразмещением занимается агентство Zenith.

По информации источников, тендер охватывает все каналы, в том числе digital. Сделку по размещению ТВ-рекламы L’Oreal планирует консолидировать с Nestle, уточняет один из собеседников.

В рейтинге рекламодателей Sostav L’Oreal занимает 9 место по итогам 2018 года с бюджетом 3,7 млрд рублей. Львиная доля расходов (3,1 млрд рублей) приходится на ТВ. Годом ранее компания находилась на 16 месте.