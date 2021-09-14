Курс Litecoin резко взлетел на фоне фейкового сообщения о партнерстве с Walmart

Курс криптовалюты Litecoin резко вырос после сообщения о партнерстве Walmart и Litecoin Foundation. Сообщалось, что сеть начнет принимать к оплате криптовалюту. Однако, через несколько часов выяснилось, что новость оказалась фейком, и курс оказался на прежнем уровене, сообщает CNBC.

Пресс-релиз о сотрудничестве компаний был опубликован с помощью домена walmart-corp.com, который не ведет на официальную страницу компании. В нем приводились слова генерального директора Walmart Дага Макмиллона о том, что партнерство позволит покупателям комфортно оплачивать покупки с почти мгновенным подтверждением транзакций и околонулевыми комиссиями.

Несколько новостных агентств опубликовали статьи, основанные на ложном пресс-релизе. Курс Litecoin на этом фоне за 15 минут поднялся на 35%, до $240 за штуку. Биткоин тоже резко устремился вверх, прибавив более 5%. Впоследствии обе криптовалюты так же быстро потеряли прирост на фоне сообщений о том, что новость может быть фейком. За все это время стоимость акций Walmart практически не изменилась.

Ранее в сети появились площадки, которые продают криптовалюту от лица рэпера Моргенштерна — «моргентокены» и «моргенкоины». Сайтов, продающих токены, несколько, они не пользуются шифрованием, информация на них не совпадает.