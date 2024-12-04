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04.12.2024 в 15:50

В Госдуме предложили создать аналог полиса ОСАГО для курьеров

Он предназначен для доставщиков, передвигающихся пешком, на велосипедах и мопедах

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести для курьеров аналог страхового полиса ОСАГО. Предполагается, что его действие будет распространяться на доставщиков, которые передвигаются пешком, на велосипедах или мопедах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутат указал на рост числа дорожно-транспортных происшествий, где виновниками выступают курьеры. Причем получить с них компенсацию пострадавшим в ДТП в рамках гражданско-правовых отношений практически невозможно, заявил Нилов.

Парламентарий обратил внимание на то, что у курьеров на автомобилях наличие полиса ОСАГО обязательно по закону, однако для других доставщиков аналогичных страховых продуктов не существует. По мнению Нилова, аналог ОСАГО должен появиться обязательно, чтобы облегчить процесс получения компенсаций пострадавшими, если виновником ДТП стал курьер.

Согласно данным «Зарплаты.ру», в России спрос на курьеров увеличился почти на 20% в преддверии новогодних праздников. Причины этого не только в предпраздничном ажиотаже, но и в остром дефиците соискателей.

Госдума Законы осаго Ярослав Нилов
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