«Купер» разбудил аппетит москвичей запахом шашлыка

В этом году «Купер» оригинально напоминает москвичам и гостям столицы о приближении майских праздников — бренд решил сделать акцент на креативе и привнести в город атмосферу дачного сезона. Так, с 30 апреля по 4 мая на территории «Дизайн завода» появился необычный билборд с запахом мангала — проходящие мимо люди могут буквально почувствовать аромат шашлыка.

Вместо привычного визуала здесь задействован нестандартный сенсорный прием — запах. Билборд с ароматом жареного мяса работает сразу на два канала восприятия: визуальный и обонятельный. В условиях городской среды, где наружной рекламы много, такая тактильная вовлеченность позволяет моментально захватывать внимание и формировать более прочную ассоциативную связь с брендом.

Обоняние — один из самых сильных триггеров памяти, и его редко используют в наружке. В этом случае запах становится не просто дополнением, а центральным элементом креативной идеи: он активирует желание, вызывает узнаваемую эмоцию и буквально «включает» весенне-майское настроение. Это один из тех примеров, когда реклама не просто говорит с аудиторией, а взаимодействует с ней на физическом уровне.

Кроме того, креатив усиливается за счет съемки реакции прохожих. Так, на билборде была установлена камера, и в результате появился ролик с эмоциями людей. Можно увидеть, как кто-то улыбался, услышав знакомый запах, или переглядывался с незнакомцем. Другие шуточно начинали искать глазами мангал, а некоторые замедляли шаг, словно на мгновение оказываясь за городом.

Такие моменты становятся частью нарратива — реклама перестает быть просто сообщением и превращается в опыт. Знакомый запах запускает цепочку ассоциаций, а сама наружка — как повод улыбнуться, отвлечься от суеты и на пару секунд оказаться на загородной даче.