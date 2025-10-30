Sostav.ru

30.10.2025 в 14:10

«Купер» и «Супермаркеты» от «Т-Банка» объявили о партнерстве в сфере доставки продуктов

Первыми в продуктовой категории «Купера» подключились Metro и «Ашан»

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и сервис «Супермаркеты» от «Т-Банка» объявили о партнерстве. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Купера».

Пользователи могут заказать продукты питания, товары для дома, бытовую химию, зоотовары, товары собственных торговых марок и другую продукцию в приложении «Т-Банка» в сервисе «Супермаркеты» (раздел «Город») и выбрать Metro или «Ашан». Компании планируют подключить и других крупных ретейлеров-партнеров.

В «Купере» отмечают, что интеграции финтех-платформ и сервисов доставки — один из трендов современной цифровой экономики. Ключевые факторы, повлиявшие на развитие этой тенденции: расширение лайфстайл-экосистем и стремление клиентов к бесшовному пользовательскому опыту. Развитие тренда в России открывает возможность для новых интеграций брендов, отмечают в компании.

Татьяна Алешина, руководитель направления «Купер»:

Сотрудничество с «Т-Банком» стало важным шагом для нас — это выход на новую финтех-платформу и прямой доступ к лояльной аудитории партнеров. В дальнейшем мы планируем совместно запускать больше специальных предложений, которые упростят онлайн-покупки пользователей.

Ранее «Купер» запустил аналитическую платформу для бизнеса, которая ориентирована на ретейлеров, производителей и сервисные компании.

