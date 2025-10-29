Sostav.ru

29.10.2025 в 14:00

«Купер» запустил аналитическую платформу для бизнеса

Платформа ориентирована на три основные категории пользователей — ретейлеров, производителей и сервисные компании

1

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» запустил платформу для всех игроков FMCG-рынка. Представители сервиса рассказали Sostav, что она объединит ретейлеров, производителей и сервис-провайдеров в едином цифровом пространстве и предоставит им комплексную аналитику в реальном времени.

По словам представителей «Купера», для ретейлеров предусмотрены инструменты для управления ассортиментом и операционной эффективностью, производители и бренды смогут отслеживать присутствие своих товаров на рынке и оптимизировать стратегии продвижения, а предпринимателям, работающим в сегменте электронной коммерции и офлайн-ретейла, платформа дает доступ к единой экосистеме для масштабирования бизнеса.

Владимир Гаман, директор по коммерции и развитию бизнеса «Купер»:

Бизнесу сегодня нужны не просто данные, а полноценная экосистема, которая будет помогать принимать решения и корректировать стратегию на их основе. Это шаг навстречу прозрачности и эффективности ретейла, где аналитика, сервисы и исполнители будут работать синхронно.

В основе решения лежит комплексная аналитика, охватывающая все ключевые аспекты торговли. Пользователи получат доступ к прогнозу наличия и отсутствия товаров, эластичности спроса по цене, а также к детальной аналитике по клиентам и конкурентам. Платформа поддерживает проведение A/B-тестирования для оптимизации цен, подбора упаковки, фотографий товаров и проверки новых продуктов перед масштабным запуском.

По словам специалистов, система позволяет отслеживать тренды спроса, динамику продаж и процесс сокращения складских остатков в режиме реального времени. В платформу также интегрированы ML-сервисы, охватывающие интеллектуальный поиск, персонализированные рекомендации, динамическое ценообразование и прогнозирование продаж и закупок. Кроме того, в сервисе появится AI-ассистент, который будет помогать пользователям анализировать продажи, прогнозировать спрос, выявлять точки роста и получать рекомендации по оптимальному ценообразованию и размещению товаров на полках.

