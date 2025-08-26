Sostav.ru

26.08.2025 в 12:00

«Купер»: число заказов через мини-приложения в мессенджерах в августе выросло на 26%

Как интеграция влияет на популярность сервиса доставки

В 2025 году сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» открыл новый канал продаж — мини-апп во «ВКонтакте», Max и других мессенджерах. По данным аналитиков, в августе этого года число заказов в мини-приложении выросло на 26% относительно июля. О динамике новой площадки Sostav рассказали представители сервиса доставки.

В компании отмечают положительную динамику бизнес-показателей и потенциал инструмента, в первую очередь это связывают с ростом активной аудитории мессенджеров. По словам представителей сервиса, бесшовная интеграция пользователей делает взаимодействие с брендом более нативным — например, можно не выходить из мессенджеров и совершать покупки сразу после общения в чате или чтения новостей в канале.

Не менее важный фактор — скорость оформления заказа: было разработано новое веб-приложение, которое позволяет совершать покупки из магазинов и ресторанов внутри мессенджеров, использовать промокоды и приобретать товары по акции.

Для ретейлеров такой формат — еще один дополнительный канал связи с аудиторией на удобной для них платформе. «Купер» планирует и дальше активно развивать направление, охватывая новые площадки — к примеру, бренд уже запустил мини-апп в приложении Max.

