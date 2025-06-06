«Кухня на районе» раскрыла нового владельца

Операционная компания сервиса доставки еды «Кухня на районе» — ООО «Локалкитчен» — изменила структуру владения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 4 июня 97,42% долей принадлежат ООО «Технологии готовой еды». Еще 2,58% сохранил за собой бывший генеральный директор и сооснователь «Кухни на районе» Антон Лозин. На изменения обратил внимание Shopper’s.

Как рассказал изданию представитель «Локалкитчен», в рамках сделки также было выкуплено оборудование компании. Возобновлять бизнес под брендом «Кухня на районе» новые владельцы не планируют.

«Технологии готовой еды» на 90% принадлежат Ираклию Полунину, на 10% — Михаилу Сафарову. Полунин связан с ресторанным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. Ему принадлежат компании «Нама», «Бриз» и «Рассвет». Санкт-петербургская «Нама» зарегистрирована по адресу Ковенский переулок, 5, где работают рестораны «Nama» и «Сыроварня», развиваемые ресторатором Аркадием Новиковым и его партнером Антоном Пинским.

Михаил Сафаров, в свою очередь, владеет долей в 16% в компании «Медуза парк», среди совладельцев которой также значится Антон Пинский. Доля бизнесмена составляет 16%.

До изменений в ЕГРЮЛ 4 июня основной владелец «Локалкитчен» не раскрывался. Сервис «Кухня на районе» был основан в 2017 году бывшими руководителями «Рокетбанка» — Алексеем Колесниковым, Олегом Козыревым, Кириллом Родиным и Антоном Лозиным. В 2020 году контроль над проектом перешел к совместному предприятию Сбербанка и VK — «О2О холдингу», однако в 2022 году VK вышла из партнерства. К декабрю 2024 года из состава учредителей полностью вышли как основатели, так и сам «О2О холдинг». После этого единственным публично известным владельцем компании оставался Лозин.

Поворотным моментом в истории бренда стала вспышка ботулизма летом 2024 года — крупнейшая в России за последние 25 лет. От некачественной фасоли в салате лобио пострадали более 400 человек, двое умерли. Продукция была закуплена в «Самокате» под брендом «Кухня на районе».