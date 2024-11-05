МТС представил кубокроссы

МТС запустил коллаборацию с сетью мультибрендовых магазинов обуви, одежды и аксессуаров Street Beat и кастом-дизайнером Сашей CANYAON. Проект реализован в поддержку «Кубиков» — опций, с помощью которых можно настроить тариф МТС под свои потребности, например, получить дополнительные гигабайты интернета, безлимиты на мессенджеры, соцсети или видео, перенос остатков, защиту от спама и другое. Результатом партнёрства стали кубокроссы — обувь, как символ уникальности и возможности персонализации как в жизни, так и в тарифах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.
Саша CANYAON разработал дизайн кубокроссов, вдохновившись концепцией «Кубиков» и новой моделью кроссовок Bubble от Street Beat. В результате появился кубический дизайн в поддержку рекламной кампании для молодёжной аудитории.
В МТС отметили, что молодёжная аудитория стремится всё чаще выражать свою индивидуальность через моду, персонализированные и кастомизированные вещи. Рассказать молодёжи о «Кубиках», которые позволяют настроить тариф под себя, решили через создание кубокроссов — айтема, дающего молодым людям ещё одну возможность кастомизировать свой образ.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Нам нравится исследовать новые возможности для коллабораций с разными партнёрами. В этот раз у нас получился очень необычный, я бы сказала даже арт-объект — кубокроссы. Надеемся, что наше желание сделать запоминающийся проект найдёт отклик у молодой интересующейся аудитории.
Состав творческой группы
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Руководитель молодёжного направления: Валерий Копытин
Менеджер молодёжного направления: Татьяна Лоншакова
Mosaic
Аккаунт-директор: Надежда Рыбалова
Старший аккаунт-менеджер: Алёна Мельниченко
Старший креатор: Игорь Серёгин
Группхед креативной команды: Марат Амиров
Арт-директор: Арсений Лебедев
Технический директор: Андрей Гафаров
Проджект-менеджер: Вадим Гусев
CANYAON
Кастом-дизайнер: Александр Осипов
Street Beat
Директор по маркетингу: Дарья Зелинская
Менеджер спецпроектов: Ольга Шаповалова