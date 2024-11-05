Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2024 в 18:00

МТС представил кубокроссы

Цифровая экосистема запустила коллаборацию со Street Beat и Сашей CANYAON

10

МТС запустил коллаборацию с сетью мультибрендовых магазинов обуви, одежды и аксессуаров Street Beat и кастом-дизайнером Сашей CANYAON. Проект реализован в поддержку «Кубиков» — опций, с помощью которых можно настроить тариф МТС под свои потребности, например, получить дополнительные гигабайты интернета, безлимиты на мессенджеры, соцсети или видео, перенос остатков, защиту от спама и другое. Результатом партнёрства стали кубокроссы — обувь, как символ уникальности и возможности персонализации как в жизни, так и в тарифах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

Саша CANYAON разработал дизайн кубокроссов, вдохновившись концепцией «Кубиков» и новой моделью кроссовок Bubble от Street Beat. В результате появился кубический дизайн в поддержку рекламной кампании для молодёжной аудитории.

В МТС отметили, что молодёжная аудитория стремится всё чаще выражать свою индивидуальность через моду, персонализированные и кастомизированные вещи. Рассказать молодёжи о «Кубиках», которые позволяют настроить тариф под себя, решили через создание кубокроссов — айтема, дающего молодым людям ещё одну возможность кастомизировать свой образ.

МТС представил кубокроссы МТС представил кубокроссы МТС представил кубокроссы МТС представил кубокроссы МТС представил кубокроссы МТС представил кубокроссы

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Нам нравится исследовать новые возможности для коллабораций с разными партнёрами. В этот раз у нас получился очень необычный, я бы сказала даже арт-объект — кубокроссы. Надеемся, что наше желание сделать запоминающийся проект найдёт отклик у молодой интересующейся аудитории.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Руководитель молодёжного направления: Валерий Копытин
Менеджер молодёжного направления: Татьяна Лоншакова

Mosaic

Аккаунт-директор: Надежда Рыбалова
Старший аккаунт-менеджер: Алёна Мельниченко
Старший креатор: Игорь Серёгин
Группхед креативной команды: Марат Амиров
Арт-директор: Арсений Лебедев
Технический директор: Андрей Гафаров
Проджект-менеджер: Вадим Гусев

CANYAON

Кастом-дизайнер: Александр Осипов

Street Beat

Директор по маркетингу: Дарья Зелинская
Менеджер спецпроектов: Ольга Шаповалова

МТС коллаборация
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.