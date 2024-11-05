МТС представил кубокроссы

МТС запустил коллаборацию с сетью мультибрендовых магазинов обуви, одежды и аксессуаров Street Beat и кастом-дизайнером Сашей CANYAON. Проект реализован в поддержку «Кубиков» — опций, с помощью которых можно настроить тариф МТС под свои потребности, например, получить дополнительные гигабайты интернета, безлимиты на мессенджеры, соцсети или видео, перенос остатков, защиту от спама и другое. Результатом партнёрства стали кубокроссы — обувь, как символ уникальности и возможности персонализации как в жизни, так и в тарифах. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

Саша CANYAON разработал дизайн кубокроссов, вдохновившись концепцией «Кубиков» и новой моделью кроссовок Bubble от Street Beat. В результате появился кубический дизайн в поддержку рекламной кампании для молодёжной аудитории.

В МТС отметили, что молодёжная аудитория стремится всё чаще выражать свою индивидуальность через моду, персонализированные и кастомизированные вещи. Рассказать молодёжи о «Кубиках», которые позволяют настроить тариф под себя, решили через создание кубокроссов — айтема, дающего молодым людям ещё одну возможность кастомизировать свой образ.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Нам нравится исследовать новые возможности для коллабораций с разными партнёрами. В этот раз у нас получился очень необычный, я бы сказала даже арт-объект — кубокроссы. Надеемся, что наше желание сделать запоминающийся проект найдёт отклик у молодой интересующейся аудитории.

Состав творческой группы



МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Руководитель молодёжного направления: Валерий Копытин

Менеджер молодёжного направления: Татьяна Лоншакова

Mosaic

Аккаунт-директор: Надежда Рыбалова

Старший аккаунт-менеджер: Алёна Мельниченко

Старший креатор: Игорь Серёгин

Группхед креативной команды: Марат Амиров

Арт-директор: Арсений Лебедев

Технический директор: Андрей Гафаров

Проджект-менеджер: Вадим Гусев

CANYAON

Кастом-дизайнер: Александр Осипов

Street Beat

Директор по маркетингу: Дарья Зелинская

Менеджер спецпроектов: Ольга Шаповалова