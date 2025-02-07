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18+
07.02.2025 в 10:45

Власти обсуждают сокращение налоговой нагрузки для крупного ресторанного бизнеса

Среди предлагаемых мер — специальная ставка НДС в диапазоне 2–5%

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривают возможность снижения налоговой нагрузки для крупного ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, «знакомые с ходом дискуссии».

По словам собеседников, ведомства обсуждают введение пониженной ставки НДС, но без права на вычет, чтобы поддержать большие ресторанные сети, теряющие, по словам их представителей, конкурентоспособность из-за разницы в налогах с малым бизнесом. Ранее с просьбой смягчить налоговое бремя для крупных игроков отрасли к Минфину вышли представители ресторанного бизнеса.

Сейчас рестораны с выручкой до 2 млрд руб. освобождены от НДС, но при превышении этого порога теряют льготы, что вынуждает бизнес искусственно сдерживать рост. В качестве альтернативы обсуждаются ставки НДС в 2−5%, однако окончательное решение пока не принято.

«Рассматривается несколько вариантов налоговых режимов, которые включают в себя введение НДС, не принимаемого к вычету, — по сути, оборотного налога», — рассказал изданию один из источников.

Крупные рестораторы опасаются, что без налоговой реформы им придется повышать цены на 18%, что может привести к потере клиентов и замедлению развития отрасли. Эксперты отмечают, что новый режим должен в том числе учитывать рентабельность бизнеса, чтобы избежать нарушения конкуренции на рынке.

ФНС Минфин Рестораны бизнес Общепит
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