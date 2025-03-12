«Крошка Картошка» возглавила рейтинг лучших франшиз в России

Сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» заняла первое место в рейтинге лучших российских франшиз по итогам 2024 года. На второй строчке в списке сеть зоомагазинов «Мокрый нос», на третьей — сеть детских языковых центров «Полиглотики». Рейтинг есть в распоряжении Sostav.

Составители списка оценили 237 российских компаний по надежности бизнес-моделей. Организации заняли места не только в общем списке, но и в более чем 40 разных категориях бизнеса. В рейтинге ранжируются компании, которые предоставили данные.

В прошлом году число открытых участниками рейтинга франчайзинговых точек выросло на 10% в годовом выражении и превысило 20 тыс. В среднем каждая франчайзинговая сеть открыла по 36 точек.

Самыми популярными в 2024 году стали франшизы из категорий «Детское развитие и образование», «Рестораны и салоны красоты», «Другие услуги населению», «Развлечения и досуг». Закрыли участники рейтинга 1,7 тыс. точек.

В десятку сфер бизнеса, которые будут особенно перспективными в 2025−2027 годах, вошли «Медицинские услуги», «Детское развитие и образование», «Фастфуд», «Дарк-китчен», «Производство», «IT-бизнес», «Кофе с собой», «Доставка и пункты выдачи» и «Продукты питания».

В топ-5 рейтинга в категории «Медицинские услуги» попали лаборатория «ДНКОМ», детский медцентр «Здоровый ребенок», лаборатории LabQuest и «Ситилаб», диагностический центр «Хеликс».

В категории «Детское развитие и образование» лучшими были названы франшизы детского языкового центра «Полиглотики», школы робототехники и программирования «Лига роботов», столярной мастерской для детей «Туки-туки», школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, клуба юных инженеров «Тесла».

В категории «Фастфуд» в топ-5 вошли сети ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка», «БлинБери», «Грильница», «Чикен Хауз» и «Папа Блинов», в категории «Другие услуги населению» — юридические компании по списанию долгов «Чистый лист» и «Полезный юрист», онлайн-студия дизайна интерьера «Экспресс дизайн», страховой дом ВСК и сеть городских складов для хранения вещей «Твой склад».

В пятерку лучших в категории «Кофейни» вошли сети «Кофе смайл», «Зацепи кофе», «Здрасте», «Даблби» и «Шоколадница».

Ранее сообщалось, что рынок франчайзинга в России вырос почти вдвое. В прошлом году бизнес заключил больше 8,2 тыс. сделок франчайзинга.