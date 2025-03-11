Рынок франчайзинга в России вырос почти вдвое

В 2024 году российские юридические лица зарегистрировали в Роспатенте свыше 8,2 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков. В 2023 году показатель был на 18,2% меньше, в 2019-м — в 1,8 раза ниже (пять лет назад было заключено около 4,5 тыс. договоров). Об этом пишет Forbes.

В прошлом году оборот рынка франчайзинга в России увеличился на 17% в годовом выражении, до 3,72 трлн руб. Количество франшиз выросло на 12%, до 3,8 тыс.

Предприниматели активно покупают франшизы в следующих сферах: торговля, недвижимость, медицина, производство и доставка продуктов питания и напитков, ремонт и реализация автомобилей. К примеру, продажи франшиз в ресторанном бизнесе и доставке продуктов в прошлом году показали рост на 73%.

В топ лидеров по числу франшиз, проданных по договорам коммерческой концессии, попали «Цифровой сервис» (сеть ремонтов для гаджетов), «Мос Групп» (сеть магазинов «МосТабак») и «Юнирест» (бренд Rostic's).

Большим спросом у предпринимателей пользуются франшизы с вложениями до 1 млн руб. В их числе франшизы маркет-баров, лабораторий, аптек, клиник инфузионной терапии и другое.

Ранее сообщалось, что перед гендерными праздниками в России увеличился спрос на франшизы цветочных магазинов. Предприниматели хотели сорвать куш на 14 февраля и 8 Марта.