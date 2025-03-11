Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.03.2025 в 13:20

Рынок франчайзинга в России вырос почти вдвое

В прошлом году бизнес заключил больше 8,2 тысяч сделок франчайзинга

В 2024 году российские юридические лица зарегистрировали в Роспатенте свыше 8,2 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков. В 2023 году показатель был на 18,2% меньше, в 2019-м — в 1,8 раза ниже (пять лет назад было заключено около 4,5 тыс. договоров). Об этом пишет Forbes.

В прошлом году оборот рынка франчайзинга в России увеличился на 17% в годовом выражении, до 3,72 трлн руб. Количество франшиз выросло на 12%, до 3,8 тыс.

Предприниматели активно покупают франшизы в следующих сферах: торговля, недвижимость, медицина, производство и доставка продуктов питания и напитков, ремонт и реализация автомобилей. К примеру, продажи франшиз в ресторанном бизнесе и доставке продуктов в прошлом году показали рост на 73%.

В топ лидеров по числу франшиз, проданных по договорам коммерческой концессии, попали «Цифровой сервис» (сеть ремонтов для гаджетов), «Мос Групп» (сеть магазинов «МосТабак») и «Юнирест» (бренд Rostic's).

Большим спросом у предпринимателей пользуются франшизы с вложениями до 1 млн руб. В их числе франшизы маркет-баров, лабораторий, аптек, клиник инфузионной терапии и другое.

Ранее сообщалось, что перед гендерными праздниками в России увеличился спрос на франшизы цветочных магазинов. Предприниматели хотели сорвать куш на 14 февраля и 8 Марта.

франчайзинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.