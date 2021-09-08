Кирилл Лубнин назначен вице-президентом коммуникационного агентства КРОС

Компания Развития Общественных Связей (КРОС) объявила о назначении Кирилла Лубнина на должность вице-президента. Как отметили Sostav в пресс-службе коммуникационного агентства, на новой должности он будет «создавать и развивать новые продукты и направления деятельности с последующим масштабированием на рынке успешных инициатив».

Кроме того, в его обязанности войдут формирование долгосрочной стратегии продвижения решений и услуг компании для новых клиентов, выявление их потребностей, а также увеличение доли рынка.

Кирилл Лубнин более 20 лет работает в медиа — в 2000 году он начал карьеру с позиции PR-менеджера МТС, после имел опыт работы в структурах Motorola, телеканала «ТВ-3», Yota Devices и Sony. До назначения в КРОС занимал должность руководителя службы маркетинга и бизнес-аналитики Digital Sales House IMHO.

В 2018 году Лубнин вошел в число «Топ-1000 менеджеров России» Ассоциации Менеджеров в категории «Директор по маркетингу». За ряд проектов он был награжден отраслевыми наградами — Master of Brand building, «ТЭФИ», а также получил золотого каннского льва в категории «Инновации».