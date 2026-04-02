02.04.2026 в 18:40

Кристина Колесникова возглавила дивизион «АДВ Экспириенс»

Ранее топ-менеджер руководила дивизионом маркетинга и коммуникаций в Phygital International

1
Кристина Колесникова

Кристина Колесникова назначена руководителем дивизиона «АДВ Экспириенс», который включает немедийные активы группы АДВ. В состав дивизиона входят коммуникационные агентства TMA и Impacto, а также агентство спортивного маркетинга «Клуб».

Ранее Кристина руководила дивизионом маркетинга и коммуникаций в Phygital International, в рамках которого занималась созданием и реализацией маркетинговой стратегии и управлением функциональными направлениями коммуникации. Также Кристина работала директором по внешним коммуникациям в группе компаний «Просвещение», в ее задачи входило формирование и реализация коммуникационной стратегии в сегментах GR, PR и IR.

Наталья Осипова

Наталья Осипова, ранее возглавлявшая «АДВ Экспириенс», станет управляющим партнером дивизиона и будет заниматься стратегическими вопросами бизнеса.

Наталья Осипова, управляющий партнер «АДВ Экспириенс»:

Я очень рада, что Кристина присоединилась к нашей команде. Убеждена, что она в качестве сильного профессионального лидера внесет значительный вклад в развитие дивизиона.

Кристина Колесникова, руководитель «АДВ Экспириенс»:

Для меня очень ценно присоединиться к группе в роли руководителя немедийных активов. Уверена, что впереди предстоит интересный путь по развитию нашей бизнес-модели и усилению позиций дивизиона. Мы нацелены на 100% лидерство на рынке маркетинговых услуг.

Кадры Назначение АДВ Экспириенс
