Кристина Колесникова возглавила дивизион «АДВ Экспириенс»

Кристина Колесникова назначена руководителем дивизиона «АДВ Экспириенс», который включает немедийные активы группы АДВ. В состав дивизиона входят коммуникационные агентства TMA и Impacto, а также агентство спортивного маркетинга «Клуб».

Ранее Кристина руководила дивизионом маркетинга и коммуникаций в Phygital International, в рамках которого занималась созданием и реализацией маркетинговой стратегии и управлением функциональными направлениями коммуникации. Также Кристина работала директором по внешним коммуникациям в группе компаний «Просвещение», в ее задачи входило формирование и реализация коммуникационной стратегии в сегментах GR, PR и IR.

Наталья Осипова, ранее возглавлявшая «АДВ Экспириенс», станет управляющим партнером дивизиона и будет заниматься стратегическими вопросами бизнеса.

Наталья Осипова, управляющий партнер «АДВ Экспириенс»: Я очень рада, что Кристина присоединилась к нашей команде. Убеждена, что она в качестве сильного профессионального лидера внесет значительный вклад в развитие дивизиона.