Российский заёмщик теряет доверие

На 1 октября средний кредитный рейтинг россиян составлял 735 баллов, годом ранее показатель был на 10 пунктов выше. За девять месяцев кредитный рейтинг упал на восемь пунктов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Изменение рейтинга на 10 пунктов означает рост средней вероятности дефолта по розничному портфелю кредитов в октябре на 12,2% по отношению к октябрю 2023 года и на 9,7% к началу года.

Кредитный рейтинг имеет значение от 1 до 999 и помогает банкам оценить риски: можно ли доверить заёмщику крупную сумму и с какой вероятностью он вернёт деньги. Чем выше кредитный рейтинг человека, тем больше его шансы получить заём на выгодных условиях. В любом случае окончательное решение принимает банк.

В Объединённом кредитном бюро говорят, что снижение рейтинга связано с увеличением доли заёмщиков с длительной просрочкой. В августе объём просроченной задолженности по кредитам у физических лиц достиг 1,6 трлн руб., а его доля в общем розничном портфеле составила 4,1%.

По итогам первых шести месяцев этого года доля задолженности клиентов с тремя и более кредитами была равна 51% от общего размера долгов россиян перед банками. За тот же период прошлого года показатель составлял 46%.

В ОКБ отметили, что заёмщики прилично закредитованы, а некоторые из них закредитованы очень сильно и надолго.

В конце октября сообщалось, что уровень «кредитной сознательности» россиян стал минимальным с 2020 года.