Более половины россиян — 56% — стараются не замечать рекламные сообщения. В исследовании Buzzola опрошенные среди причин называют информационную перегруженность и однообразие рекламы. При этом 37% называют креативность главным фактором, который помогает запомнить рекламное сообщение.

Получается парадокс: аудитория все активнее защищается от рекламы, а креатив остается одним из немногих инструментов, способных пробить этот фильтр. Но даже хорошая идея не гарантирует результата: человек может не заметить рекламу, не успеть ее понять или запомнить сообщение, но не связать его с брендом. О том, почему даже хороший креатив не всегда работает, — в обзоре Олега Кирина, редактора направления «Креатив».

Рекламы становится больше, внимания — нет

Проблема начинается еще до того, как зритель успевает оценить креатив. В исследовании Mera by Okkam и МГУ только 44% контактов с наружной рекламой оказались состоявшимися: остальные 56% сообщений аудитория не заметила. Поэтому исследователи предлагают смотреть на рекламу не только через охват и потенциальные контакты, но и через время реального внимания — Attention Seconds.

Даже состоявшийся контакт не означает, что у бренда много времени на коммуникацию. Билборды замечают 68% аудитории, но средняя продолжительность внимания к ним составляет всего 0,51 секунды. Для медиафасадов показатель достигает 1,15 секунды, для ситибордов — 0,86 секунды.

У креатива появляется новая задача: он должен быть не просто хорошим, а быстро считываемым. Если раньше зритель мог постепенно разобраться в сюжете, метафоре или шутке, то теперь сначала стоит спросить: что человек успеет понять за те доли секунды, которые ему действительно достанутся?

При этом важна не только продолжительность контакта. Средняя доля внимания к наружной рекламе у водителей составляет 33%, у пешеходов — 53%, у пассажиров — 49%. Контекст становится частью самого креатива.

Поэтому «сделать красиво» недостаточно. Красивый визуал конкурирует не только с другими визуалами, но и с отсутствием внимания как такового.

Увидеть — еще не значит запомнить

Даже состоявшийся контакт ничего не гарантирует. Человек может увидеть ролик или досмотреть интеграцию до конца — и через несколько минут не вспомнить ни сообщение, ни бренд.

Исследование Okkam Creative и Tiburon Research показывает: топ рекламодателей на телевидении не полностью совпадает с брендами, чьи ролики чаще оказываются в top-of-mind у аудитории. Большие медиаинвестиции сами по себе не гарантируют запоминаемости и убедительности креатива.

Условно рекламную коммуникацию можно представить как цепочку: заметил — понял — связал с брендом — запомнил — сделал вывод. На каждом этапе часть аудитории теряется.

Исследователи Okkam Creative и Tiburon Research выделили триггеры внимания и шесть принципов успешного креатива на основе анализа сотен российских кампаний и более тысячи интервью с потребителями. При этом разные группы реагируют на разные триггеры: например, знаменитости менее привлекательны для молодежи, а женщины больше обращают внимание на форму рекламы, чем на содержание.

Универсальной формулы «сделайте ярче» поэтому не существует. Креатив должен учитывать, кто его увидит, в каком контексте произойдет контакт и сколько времени будет на считывание.

Индустрия научилась покупать контакт с аудиторией, но сам по себе контакт становится все менее ценным. Задача креатива — превратить короткую встречу с рекламой в то, что человек унесет с собой. Желательно вместе с названием бренда.

Креативу дают больше денег, но меньше времени

Парадокс не заканчивается на стороне аудитории. Пока у человека остается все меньше времени на рекламу, у самой индустрии сокращается время на создание креатива.

По данным АКАР и АЦ РИР, 46% компаний в 2024 году потратили на креативные услуги более 10 млн рублей. Среди компаний с маркетинговым бюджетом от 100 до 500 млн рублей средние расходы на креатив выросли с 12,2 млн до 19,6 млн рублей, а среди крупнейших рекламодателей с бюджетом более 2 млрд рублей — с 32,8 млн до 45,8 млн рублей.

При этом времени на разработку идеи становится меньше. Если в 2023 году стандартным считался трехнедельный цикл, то в 2025-м уже 40% компаний ожидали результат за две недели. Половина опрошенных рекламодателей также призналась, что в 2024 году отменяла тендер уже после начала творческой работы агентств.

Получается странная конструкция: креатив становится более дорогим ресурсом, но процесс его создания ускоряется. У идеи остается меньше времени на поиск, проверку и развитие — зато больше требований к тому, чтобы она сразу устроила всех участников процесса.

При этом меняется и сам запрос рекламодателей. Впервые за три года исследования АКАР, разработка креативной концепции долгосрочной рекламной кампании стала популярнее тактических материалов: ее выбирают 62% компаний против 60%. Еще на семь процентных пунктов, до 51%, вырос спрос на разработку позиционирования бренда.

Рынок как будто сам признает: отдельного эффектного ролика недостаточно, бренду нужна идея, способная работать дольше одного размещения. Поэтому креатив приходится оценивать не только по принципу «нравится — не нравится», но и по тому, какую задачу он решает, как связывается с брендом и сможет ли существовать в разных форматах.

В итоге проблема современной рекламы не в том, что креативу перестали давать деньги. Скорее наоборот: за него готовы платить больше, одновременно требуя придумать его быстрее. Но внимание аудитории не ускоряется вместе с дедлайнами и не становится больше от роста медиабюджета.

Поэтому креатив все меньше похож на финальный «слой» рекламной кампании и все больше — на ее инфраструктуру. Он должен учитывать контекст контакта, быстро считываться, помогать бренду запоминаться и быть достаточно гибким, чтобы жить дольше одного размещения.

Новая граница эффективности креатива проходит уже не между хорошей и плохой идеей. Она проходит между идеей, которую успели заметить, понять и связать с брендом, — и идеей, на которую у аудитории просто не хватило внимания.