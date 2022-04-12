CloudPayments выпустил «Космический шмот» – в съёмках мерча приняла участие группа «Фрукты»

CloudPayments (входит в группу Cloud) запустил продажу фирменного мерча с космическим принтом — часть вырученных средств будут перечислены в Фонд борьбы с лейкемией. Лицами благотворительной акции стали солистка группы «Фрукты» Мими (Анна Корженко) и барабанщик Александр Потапов (сейчас покинул коллектив, став концертным музыкантом Басты).

Коллекция была создана в рамках проекта «Эк и Вайринг», который посвящён галактике онлайн-платежей и создан по мотивам мультфильма «Рик и Морти». В неё вошли толстовка на молнии с капюшоном, дождевик, рюкзак, а также чехлы для смартфонов и MacBook.

Мерч украсил космический принт — причудливые герои, вымышленные планеты и шаттлы, бороздящие просторы финтех-галактики. Как отметили Sostav дизайнеры, при этом каждая вещь технологична — например, на рукаве дождевика расположен QR-код, по которому можно перейти и узнать подробнее о продуктах компании.

Фотосъёмка линейки проходила в Центре «Космонавтика и авиация» при содействии Департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ». Сейчас приобрести мерч можно эксклюзивно по предзаказу в группе CloudPayments во «ВKонтакте».

Даниил Смирнов, директор по маркетингу CloudPayments: Мы создали проект «Эк и Вайринг» ещё в конце 2020 года. И по результатам его продвижения решили выйти за пределы онлайна и использовать оригинальные иллюстрации, положенные в его основу, для создания корпоративного мерча. Желающих стать его обладателями стало так много, что у нас совместно с Фондом борьбы с лейкемией возникла идея: сделать этот мерч доступным для продажи, и часть вырученных от его продажи средств перечислять в пользу Фонда. А так как вся линейка мерча — от принта до локации фотосессии — связана с темой космоса, мы решили запустить этот проект ко Дню космонавтики.

Ануш Овсепян, директор Фонда борьбы с лейкемией: 12 апреля — День космонавтики. День, когда мы вспоминаем, что невероятные идеи могут воплощаться в жизнь. Наша совместная коллекция с CloudPayments о космосе и людях-мечтателях, которые реализуют большие важные проекты, как наши великие космонавты. Каждая вещь из коллекции «Эк и Вайринг» — это возможность сделать вклад в будущую жизнь пациентов Фонда борьбы с лейкемией. На эти средства мы продолжим лечение наших подопечных, сможем закупать препараты и проводить трансплантацию костного мозга. Также перед нами стоит более глобальная задача — изменить отношение общества к поддержке взрослых, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями крови. Покупая мерч CloudPayments, вы помогаете нашим подопечным увеличить шанс на жизнь.

Ранее стало известно, что CloudPayments объединит свой бизнес под брендом Cloud. В основе ребрендинга — новый слоган «Вас не догонят» и логотип без привычного облака.