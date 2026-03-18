Конверсия интернет-рекламы подорожала на 16%

Стоимость целевого действия в performance-рекламе в 2025 году выросла в среднем на 16,2% год к году. Это быстрее, чем цена клика (+5,1%) и инфляция (5,59%). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование E-Promo Group на основе анализа 99 тыс. кампаний.

Сильнее всего рост стоимости зафиксирован в недвижимости (+34,1%). В сегменте электронной коммерции показатель увеличился на 12,3%, в финансах — на 9,4%, в фармацевтике — на 8,7%.

Главная причина — сдержанный спрос. Из-за осторожного потребительского поведения и высокой склонности к сбережениям бизнесу стало сложнее доводить пользователя до целевого действия. В результате стоимость привлечения клиента растет быстрее, чем трафик.

Дополнительное давление создают конкуренция в аукционных каналах (маркетплейсы, ритейл-медиа, классифайды) и изменения алгоритмов платформ — в том числе расширение автотаргетинга за счет «холодной» аудитории.

Рынок при этом продолжает расти: в 2024 году расходы на performance-рекламу достигли 438 млрд рублей (+24%), а в 2025-м прибавили, по разным оценкам, еще 3−14%.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году тренд сохранится: цена клика будет расти примерно на уровне инфляции, а стоимость конверсии может увеличиться еще на 15−20% (в отдельных нишах — до 30%). Среди факторов — рациональное поведение пользователей, усиление конкуренции и возможный перегрев аукционов.

Ранее сообщалось, что стоимость конверсии (Cost Per Action, CPA) в интернете по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 31% год к году. Темпы роста ускорились по сравнению с третьим кварталом,