Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.06.2025 в 15:40

Контрафакт вытесняет оригиналы: на российском рынке до 40% подделок

Отмечен рост нелегальной продукции в ключевых категориях — от автозапчастей до одежды

Контрафактная продукция продолжает активно вытеснять оригинальные товары с российского рынка. По данным Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, на отдельных потребительских рынках доля подделок достигает 40 %, а в среднем по экономике составляет около 10 %, пишет «Коммерсант».

Среди наиболее уязвимых категорий — автозапчасти, одежда и бытовая техника. Именно в этих сегментах нелегальная продукция чаще всего подменяет оригиналы, снижая общую конкурентоспособность рынка и создавая угрозы для безопасности потребителей.

По мнению экспертов ВШЭ, в текущих условиях отсутствие прозрачного контроля, уход ряда международных игроков и рост параллельного импорта способствуют увеличению доли фальсификата. Ситуацию осложняет и то, что значительная часть подделок визуально неотличима от оригинала, особенно в онлайн-продажах.

«Контрафакт — это не просто экономический вызов. Он подрывает доверие к рынку, наносит прямой ущерб легальным брендам и может быть опасен для здоровья и жизни, если речь идёт, например, об автозапчастях или электронике», — отмечается в докладе.

Для борьбы с ситуацией Минпромторг планирует расширить систему обязательной маркировки, усилить ответственность владельцев за распространение фальсификата и запустить цифровые инструменты отслеживания цепочек поставок. Ожидается, что акцент будет сделан на тех отраслях, где контрафакт особенно критичен с точки зрения потребительской безопасности.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.