Контрафакт вытесняет оригиналы: на российском рынке до 40% подделок

Контрафактная продукция продолжает активно вытеснять оригинальные товары с российского рынка. По данным Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, на отдельных потребительских рынках доля подделок достигает 40 %, а в среднем по экономике составляет около 10 %, пишет «Коммерсант».

Среди наиболее уязвимых категорий — автозапчасти, одежда и бытовая техника. Именно в этих сегментах нелегальная продукция чаще всего подменяет оригиналы, снижая общую конкурентоспособность рынка и создавая угрозы для безопасности потребителей.

По мнению экспертов ВШЭ, в текущих условиях отсутствие прозрачного контроля, уход ряда международных игроков и рост параллельного импорта способствуют увеличению доли фальсификата. Ситуацию осложняет и то, что значительная часть подделок визуально неотличима от оригинала, особенно в онлайн-продажах.

«Контрафакт — это не просто экономический вызов. Он подрывает доверие к рынку, наносит прямой ущерб легальным брендам и может быть опасен для здоровья и жизни, если речь идёт, например, об автозапчастях или электронике», — отмечается в докладе.

Для борьбы с ситуацией Минпромторг планирует расширить систему обязательной маркировки, усилить ответственность владельцев за распространение фальсификата и запустить цифровые инструменты отслеживания цепочек поставок. Ожидается, что акцент будет сделан на тех отраслях, где контрафакт особенно критичен с точки зрения потребительской безопасности.