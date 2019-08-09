Кейс «Столото»: увеличить продажи лотерейных билетов и снизить стоимость заказа вдвое

Какой рекламный канал работает эффективнее для продвижения лотерейных билетов в сети? Агентство iConText для своего клиента — крупнейшего лотерейного супермаркета в России «Столото» — запустило таргетированную рекламу в myTarget.

Целевую аудиторию сегментировали с помощью настроек и таргетингов для максимального охвата релевантных пользователей. Лучшие результаты показал контекстный таргетинг: коэффициент конверсии (CR) вырос в 4,2 раза, а цена заказа (CPO) оказалась ниже запланированного в два раза.

Цели

Увеличить продажи лотерейных билетов на сайте;

Найти максимально конверсионные сегменты аудитории;

Снизить СРО в два раза.

Ключевые показатели

CPO ≤ 150 руб.;

Средний чек > 170 рублей;

CR >15%.

Аудитория

Лотереями интересуется широкая аудитория — преимущественно мужчины и женщины в возрасте 25−60 лет по всей России. «Столото» позиционирует себя как лотерейный супермаркет и предлагает не только известные всем государственные лотереи «Гослото», «Русское лото», «Спортлото», «Золотая подкова», «Зодиак», «Рапидо», но и тематические. У каждой из них своя аудитория, например, у «Жилищной лотереи» — люди, которые интересуются покупкой недвижимости, у «Зодиака» — те, кто увлекается гороскопами и астрологией.

Для выстраивания коммуникации с ключевыми сегментами аудитории использовали несколько таргетингов:

уникальные социально-демографические характеристики для каждой лотереи;

интересы: кредиты, скидки, недвижимость;

поведенческие характеристики: много смотрят ТВ, покупают онлайн;

пользователи, интересующиеся категориями приложений Android: «Казино», «Жилье и дом», «Развлечения»;

подписчики групп в соцсетях ОК и ВК, посвященных микрофинансированию, ставкам на спорт, казино, рынку Форекс;

CRM-база клиентов, сегментированная по пользовательскому поведению;

ремаркетинг на посетителей сайта;

контекстный таргетинг.

Стратегия рекламной кампании

Рекламная кампания, которая проходила с января по март 2019 года, состояла из несколько флайтов. Каждый из них продвигал отдельную лотерею или акцию со своими УТП и креативами. Среди рекламных форматов выбрали наиболее универсальный — мультиформат, позволяющий один раз загрузить изображения, заголовок и текст объявления, чтобы система автоматически применила их для разных типов объявлений в зависимости от рекламного места.

В ходе кампании оптимизировали стоимость заказа — рекламу с CPO выше целевого отключали. Самый высокий результат показали ремаркетинг и контекстный таргетинг: CPO 43 рублей (CR = 34%) и 70 рублей (CR = 25%) соответственно. В остальных категориях средний CPO составил 280−300 рублей (CR=2−5%), поэтому их решили отключить.

Основной точкой роста стал контекстный таргетинг. Инструмент позволяет учитывать одну из главных тенденций в поведении пользователей — активный переход для изучения информации о товарах или услугах из классических поисковиков в социальные сети, маркетплейсы и классифайды, где можно сразу совершить покупку.

Для поиска релевантной аудитории в сервисе Wordstat команда агентства собрала высокочастотные ключевые слова: общие по теме, брендовые, запросы по конкретным лотереям, сопутствующие запросы, например, к флайту 8 марта — запросы по подаркам, к «Жилищной лотерее» — запросы по недвижимости. По результатам, общие запросы сгенерировали самый большой объем конверсий на сайте.

Протестировали также и разные окна атрибуции для учета контекстных фраз — три дня, семь дней, 14 дней и 30 дней. Например, во флайте «Квартира» большую эффективность продемонстрировали временные промежутки три и 14 дней, во флайте «Гослото» — семь и 14 дней. Остальные настройки кампании были максимально широкими: мужчины и женщины, РФ, широкие границы по возрасту — пользователи от 18 до 75 лет и аудитория с неизвестным возрастом.

Примеры креативов

Результаты

С помощью рекламных кампаний в myTarget «Столото» удалось расширить аудиторию участников лотерей и снизить показатели СРО более чем в два раза. Средний чек покупки на сайте пользователями, которые перешли с рекламы, оказался в 4,2 раза выше, чем у аудитории других каналов.

Максимально высокие результаты конверсии показали кампании с контекстным таргетингом: CR вырос в 4,2 раза по сравнению с таргетингами на интересы. Среди лотерей наиболее конверсионной оказалась реклама «Распродажа 5 из 36» (34,2%) и «Русское лото» к 23 февраля (29,3%).

Результаты показали, что контекстный таргетинг — эффективный инструмент для охвата наиболее заинтересованной аудитории, склонной к совершению конверсии, так как технология позволяет контактировать с теми пользователями, которые уже находятся в поиске релевантного предложения.