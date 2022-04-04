Медиахолдинг MAER и Клава Кока представили в России премьеру мультфильма «Мальчик-дельфин»

В Москве состоялась премьера уникального мультфильма «Мальчик-дельфин», созданного специалистами России, Турции, Ирана и Германии. Фильм представили: продюсеры Андрей Шишканов и Гейрат Сохраб, партнер фильма Константин Майор и певица Клава Кока. Анонс российской премьеры анимационного фильма в наружной рекламе был эксклюзивно доверен партнёру фильма — медиахолдингу MAER .
Андрей Шишканов, продюсер мультфильма «Мальчик-дельфин»:
Прокат «Мальчика-дельфина» стартует в России во всех кинотеатрах с 7 апреля. Фильм студии SkyFrame рассказывает о лучших друзьях: дельфинёнке Снежке и мальчике, которого он спас в океане после авиакатастрофы. Вместе они ищут маму мальчика и спасают обитателей океана от злого Осьминога.
Своей работой мы хотели сказать, что все наши чувства преходящи: даже самые тяжкие горести изглаживаются временем, и только материнское сердце никогда не может забыть о своих детях. Мы постарались сделать наш фильм на самом высоком уровне анимации. Над картиной трудились специалисты, работавшие на крупнейших студиях мира. Надеемся, что картина найдёт отклик в сердцах детей и их родителей.
Специально для мультфильма написала и спела два саундтрека популярная артистка Клава Кока:
Я давно хотела написать песню про маму, и вот, как раз, представился прекрасный повод и всё удивительно совпало. По сюжету мультфильма, главный герой, тот самый мальчик-дельфин, посвящает эти песни своей маме. Поэтому мы с музыкантами вкладывали свои личные истории о наших родных и любимых мамах. На мой взгляд, получилось очень нежно и трогательно. Я надеюсь, что вы это прочувствуете.
О том, что в России состоится премьера нового мультфильма, первыми заговорили цифровые экраны партнёра фильма — медиахолдинга MAER. В начале апреля яркую афишу на улицах своих городов увидели жители Москвы, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Самары, Волгограда. Представители MAER сообщают, что рекламная кампания мультфильма «Мальчик-дельфин» запланирована на месяц. По предварительным оценкам, её увидят более 25 млн человек.
Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
Мультфильм «Мальчик-дельфин» от студии SkyFrame, на мой взгляд, появился для того, чтобы напомнить, что любовь к маме — высшая сила, которая способна вдохновить человека на подвиги. Что ради мамы мы готовы на всё, и что слезы матери всегда наполнены любовью.
Как оператор премиальной наружной рекламы, мы ценим оказанное нам доверие. Для анонса премьеры уникального мультфильма мы выделили свои самые большие экраны и готовы за одну рекламную кампанию сделать «Мальчика-дельфина» самой известной премьерой в России.
Премьеру мультфильма 3 апреля посетили звёзды российской эстрады и кино. Кроме творческой группы создателей мультфильма, наш корреспондент заметил на красной дорожке Павла Прилучного, Кристину Асмус, Эвелину Бледанс, Дмитрия Красилова («Пухляш»), Григория Калигина, Пашу и Ханну, Алексея Учителя, Светлану Зейналову, Алису Вокс, Владимира Маркони, Алёну Чехову, Надежду Ручку, Гавра, Романа Юнусова. Почти все они прошли по красной дорожке со своими детьми и детьми своих родственников и знакомых.