Медиахолдинг MAER и Клава Кока представили в России премьеру мультфильма «Мальчик-дельфин»

Андрей Шишканов, продюсер мультфильма «Мальчик-дельфин»:

Прокат «Мальчика-дельфина» стартует в России во всех кинотеатрах с 7 апреля. Фильм студии SkyFrame рассказывает о лучших друзьях: дельфинёнке Снежке и мальчике, которого он спас в океане после авиакатастрофы. Вместе они ищут маму мальчика и спасают обитателей океана от злого Осьминога.

Своей работой мы хотели сказать, что все наши чувства преходящи: даже самые тяжкие горести изглаживаются временем, и только материнское сердце никогда не может забыть о своих детях. Мы постарались сделать наш фильм на самом высоком уровне анимации. Над картиной трудились специалисты, работавшие на крупнейших студиях мира. Надеемся, что картина найдёт отклик в сердцах детей и их родителей.