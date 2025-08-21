Константин Измайлов возглавил сервис «Супермаркеты» от «Т-Банка»

Константин Измайлов занял должность директора сервиса «Супермаркеты» от «Т-Банка». Эксперт сфокусируется на масштабировании сервиса за счет синергии с экосистемой «Т-Банка», ожидая рост направления в несколько раз в ближайшие годы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Сервис «Супермаркеты» расположен в разделе «Город» мобильного приложения «Т-Банка» и объединяет доставку продуктов и товаров повседневного спроса из торговых сетей, в числе которых «ВкусВилл», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и другие.

У Константина многолетний опыт в сфере e-commerce и FMCG. Ранее он занимал руководящие позиции в «Яндекс Лавке» и Delivery Club, где, в частности, отвечал за интеграцию сервиса с «Яндекс Едой». Также топ-менеджер участвовал в запуске и развитии международных grocery-стартапов, таких как Fridge No More, FoodRocket, Uzum Tezkor, Snoonu.

С начала 2024 года Константин возглавлял «Магнит Маркет». Среди его ключевых задач были интеграция маркетплейса в экосистему «Магнита», ребрендинг и гармонизация KazanExpress в новый онлайн-бренд, развитие инфраструктуры за счет открытия пунктов выдачи заказов внутри магазинов сети и формирование стратегии дальнейшего роста.

Назначение Константина на позицию главы сервиса «Супермаркеты» подчеркивает фокус компании на развитии шопинг-сценариев и создании потребительских сервисов внутри экосистемы и мобильного приложения «Т-Банка».