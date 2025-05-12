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12.05.2025 в 08:00

Конкуренты отчаялись: Дуров высмеял рекламу WhatsApp

Она размещалась в Telegram-каналах

Основатель Telegram Павел Дуров разместил пост, в котором обратил внимание на рекламу мессенджера WhatsApp в Telegram-каналах, посвященных технике Apple.

В постах утверждается, что Telegram «перегружен рекламой» и «перегревает устройства». WhatsApp восхваляется за отсутствие рекламы и платных подписок, отправку HD-фотографий и видео, наличие собственных стикеров и лучшее качество аудио- и видеозвонков.

По словам самого Дурова, Telegram «технологически опережает WhatsApp на годы», каждый месяц отставание растет.

«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — написал он.

В марте Дуров объявил, что его мессенджер стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениям в мире после WeChat. Количество активных пользователей превысило 1 млрд в месяц.

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