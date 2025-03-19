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19.03.2025 в 17:49

Количество активных пользователей Telegram превысило 1 млрд в месяц

Об этом сообщил Павел Дуров

Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениям в мире после WeChat.

В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту ежедневно, отметил Павел Дуров. По его словам, рост доходов мессенджера резко увеличился и достиг в 2024 году прибыли в 547 млн долларов.

Напомним, ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник сообщило, что Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай. Это произошло 15 марта после того, как суд удовлетворил его просьбу об изменении условий надзора и разрешил ему выехать из Франции на несколько недель. Дуров вылетел в Дубай из аэропорта Ле-Бурже.

Павел Дуров Telegram мессенджер
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