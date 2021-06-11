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11.06.2021 в 17:45

Конгресс США рассмотрит пять законопроектов, ограничивающих действия IT-гигантов

Если законы примут в нынешнем виде, компании не смогут покупать конкурентов и выдавать в поиске первыми свои услуги

Конгресс США принял на рассмотрение пять законопроектов, которые запретят Apple, Amazon, Facebook и Google покупать конкурентов. Под действие закона может попасть любая компания, у которой не менее 500 тыс. пользователей в США, а доход или рыночная капитализация превышает $600 млрд, сообщает Politico.

Первый из законопроектов позволит Министерству юстиции или Федеральной торговой комиссии потребовать разделения платформ в суде. Согласно второму документу, компании можно будет обязать создать интерфейсы для переноса данных на другие сервисы по желанию.

Третий законопроект предполагает запрет на приоритет в выдаче собственных услуг или услуг ключевых партнеров. Например, Google не сможет выдавать свои Maps в поиске. Четвертый документ — не позволяет компаниям покупать конкурентов, а пятый закон повышает денежный сбор на рассмотрение сделок по слиянию бизнесов.

Ранее в России предложили обязать крупные иностранные IT-компании создать представительства в России. Закон находится на рассмотрении, но Кабмин уже поддержал инициативу.

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