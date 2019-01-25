Компания «О’КЕЙ» разработает упаковку на 11 яиц

Сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» поручила своему крупнейшему поставщику — птицефабрике «Волжанин» — разработать упаковку, которая не только вернет покупателям 10-е яйцо, потерявшееся в сетях других поставщиков, но и компенсирует эту утрату.

В рамках совместного проекта производителем упаковки EPIC и птицефабрикой «Волжанин» специально для сети гипермаркетов «О'КЕЙ» будет разработан макет упаковки на 11 яиц.

А уже в мае 2019 года, в рамках совместного с ритейлером проекта «11 яиц +», «Волжанин» планирует наладить выпуск упаковки на 12 яиц по цене 10.

Таким образом ритейлер хочет поддержать покупателей и сохранить цены на социально значимый продукт.