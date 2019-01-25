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25.01.2019 в 17:05

Компания «О’КЕЙ» разработает упаковку на 11 яиц

Продукт поступит в продажу в ближайшие месяцы

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Сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» поручила своему крупнейшему поставщику — птицефабрике «Волжанин» — разработать упаковку, которая не только вернет покупателям 10-е яйцо, потерявшееся в сетях других поставщиков, но и компенсирует эту утрату.

В рамках совместного проекта производителем упаковки EPIC и птицефабрикой «Волжанин» специально для сети гипермаркетов «О'КЕЙ» будет разработан макет упаковки на 11 яиц.

А уже в мае 2019 года, в рамках совместного с ритейлером проекта «11 яиц +», «Волжанин» планирует наладить выпуск упаковки на 12 яиц по цене 10.

Таким образом ритейлер хочет поддержать покупателей и сохранить цены на социально значимый продукт.

О’КЕЙ Волжанин EPIC
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