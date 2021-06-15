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Дизайн сайта - Liqium

18+
15.06.2021 в 06:10

Компания LG готовится представить обновленный логотип

Бренд оставил прежнюю стилистику написания названия, добавив цветные фоны

Южнокорейская компания LG представит обновленный логотип, который получил название «Лицо будущего». Новая эмблема базируется на существующем написании компании в обрамлении различных цветных фонов. Вместе с привычным образом в лого отражается стиль цифровых технологий, сообщает издание Business Korea.

Новые версии дизайна призваны объединить общество, технологии, мир и будущее концепции бренда. Компания планирует использовать разные варианты лого на своих товарах и в рекламных роликах. Сначала новый логотип появится на визитных карточках сотрудников LG, при этом они смогут сами выбирать, какой из доступных вариантов дизайна использовать. Компания отмечает, что в рамках устойчивого развития, сами визитки будут изготовлены из переработанной целлюлозы.

В будущем LG готовится к запуску масштабной рекламной кампании, цель которой в улучшении имиджа бренда и привлечении новой аудитории. Компания таким образом стремится приблизиться к потребителям поколения MZ (родившимся в 1980-х и начале 2000-х годов). Для реализации стратегии в кампании будут задействованы молодые и перспективные сотрудники LG.

В марте новый «живой» логотип представила китайская компания Xiaomi. Новая закругленная форма является «отражением идеальной гибкости, неумолимости Xiaomi и воли компании двигаться вперед».

LG Логотип
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