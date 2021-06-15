Компания LG готовится представить обновленный логотип

Южнокорейская компания LG представит обновленный логотип, который получил название «Лицо будущего». Новая эмблема базируется на существующем написании компании в обрамлении различных цветных фонов. Вместе с привычным образом в лого отражается стиль цифровых технологий, сообщает издание Business Korea.

Новые версии дизайна призваны объединить общество, технологии, мир и будущее концепции бренда. Компания планирует использовать разные варианты лого на своих товарах и в рекламных роликах. Сначала новый логотип появится на визитных карточках сотрудников LG, при этом они смогут сами выбирать, какой из доступных вариантов дизайна использовать. Компания отмечает, что в рамках устойчивого развития, сами визитки будут изготовлены из переработанной целлюлозы.

В будущем LG готовится к запуску масштабной рекламной кампании, цель которой в улучшении имиджа бренда и привлечении новой аудитории. Компания таким образом стремится приблизиться к потребителям поколения MZ (родившимся в 1980-х и начале 2000-х годов). Для реализации стратегии в кампании будут задействованы молодые и перспективные сотрудники LG.

В марте новый «живой» логотип представила китайская компания Xiaomi. Новая закругленная форма является «отражением идеальной гибкости, неумолимости Xiaomi и воли компании двигаться вперед».