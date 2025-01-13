Правительство одобрило законопроект о повышении штрафов за разглашение коммерческой тайны

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минфина, в котором прописано увеличение с 1,5 до 5 млн руб. штрафов за разглашение налоговой и коммерческой тайны, в том числе о схемах ввоза в Россию подсанкционных товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, если незаконное разглашение или использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершено группой лиц или причинило крупный ущерб, штрафуют на сумму до 1,5 млн руб. или сажают в тюрьму на срок до пяти лет.

Согласно законопроекту, штраф вырастет до 5 млн руб., а нижний порог тюремного срока — до двух лет. При этом виновному в разглашении коммерческой тайны может грозить одновременно и штраф, и лишение свободы.

Если преступление повлекло тяжкие последствия, виновного могут посадить в тюрьму на срок от трех до семи лет и оштрафовать на сумму от 1 до 5 млн руб. (сейчас наказание составляет семь лет лишения свободы).

В пояснительной записке к законопроекту говорится о выявлении 65 онлайн-ресурсов, дающих доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну. Черный рынок незаконного оборота таких сведений продолжает расти, а преступления в этой области носят рецидивный характер.