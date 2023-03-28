«Эй, Алекса, я вижу Колу!»: Coca-cola вознаградит зрителей, если они найдут бренд в фильме

Coca-Cola Middle East и Amazon запустили активацию в Саудовской Аравии «I See Coke», в рамках которой зрители будут сообщать голосовому помощнику Алексе, если они увидели в кадре бренд Coca-Cola. Их активность компания вознаградит купоном на скидку при покупке напитка. Запуск также сопроводили анимированным видеороликом.

VMLY&R Commerce и Open X от WPP использовали искусственный интеллект (ИИ) для создания базы данных камео Coke в сотнях единицах видеоконтента. В случае, если пользователь нашел колу в фильме, он может воспользоваться командой «Эй, Алекса! Я вижу Колу!». Тогда голосовой помощник спросит: «Где ты это видишь?» Когда зритель называет фильм или телешоу, Алекса дает ему промокод, остроумно подшучивая. Например, если сказать «Один дома», Алекса ответит: «Хорошо, Кевин! Вот Coca-Cola, чтобы было чем заняться, пока родители не вернутся».



Видео выше дает несколько подсказок о картинах, в которых присутствует бренд: «Кинг-Конг» 1933 года, «Охотники за привидениями» (шутка Алексы: «Кому ты собираешься звонить? … чтобы поделиться этой Колой?»), «Челюсти» («Лучше не купаться, а насладиться ледяной Coca-Cola»), «Человек-паук: через вселенные» («Ваше паучье чутье на Coca-Cola обострено»), Terminator («Я вернусь… с Coca-Cola»), Inception («Я в спящем режиме вижу сон во сне о Coca-Cola»).

Агентство продолжает наращивать базу фильмов и сериалов. «Мы не только создаем интересный и увлекательный опыт для потребителей, но также открываем новые пути выхода на рынок с креативным коммерческим решением», — рассказывает Сантьяго Кони Этчарт, креативный директор по стратегии компании Coca-Cola в Евразии и на Ближнем Востоке.

«Мы продолжим предоставлять нашим клиентам в Саудовской Аравии полностью локализованный опыт и доступу к интерактивным развлечениям для всех членов семьи», — рассуждает Раф Фатани, региональный генеральный менеджер Alexa MENA, Amazon.