Коkос Group вложит более 50 млн рублей в динамический ретаргетинг

Группа компаний Коkос Group, объявил о разработке собственного инструмента для динамического ретаргетинга Turbotarget, сообщили Sostav в компании. Сумма инвестиций в проект составит более 50 млн руб.

За развитие нового продукта отвечает команда, вышедшая из RTB House и Criteo. Уже сейчас MVP тестируют больше 20 крупных интернет-магазинов и классифайдов. В сетке партнёров главные SSP-платформы — «Яндекс», Between, Sape, Adriver, OTM, а также больше 100 площадок с большим трафиком, такие как «Коммерсант», Pikabu, ТАСС, iRecommend и другие. С частью из них достигнуты договоренности о выкупе показов рекламных объявлений на более выгодных условиях, чем это возможно через SSP, отметили в Коkос Group.

Борис Николаенко, CEO Turbotarget: В ретаргетинге хорошо работают мультиретаргетинговые стратегии, когда бренд выбирает решение от нескольких поставщиков, не ограничиваясь предложением одного. У каждого поставщика услуги собственный алгоритм оценки вероятности покупки, и поэтому в синергии продуктов можно получить больше конверсий, чем от одного. При всех ограничениях в этом сегменте речь о «мульти» не шла до сегодняшнего дня. Наша задача — предложить текущим рекламодателям и рынку в целом сильный инструмент с уникальной методологией, который значительно облегчит доступ к целевому трафику и позволит получать больше конверсий. До конца года планируем серьёзно увеличить эффективность движка и, как результат, объёмы кампаний.

Потенциальными заказчиками скоро могут стать не только крупные компании, но и SMB-клиенты, для которых будет интересен формат селф-сервиса. Например, у Criteo выручка с этого сегмента составляла около 2 млрд руб. в год, пояснили в компании. Кроме того, разработчики Turbotarget смотрят в сторону In-App трафика.