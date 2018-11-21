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Книготорговцы просят разрешение на работу в театрах и музеях на льготных условиях

21.11.2018 в 09:40

Соответствующая инициатива Минкульта пока не нашла поддержки в Госдуме

Depositphotos

Комитет Госдумы по культуре не поддержал законопроект, разработанный Минкультом, о господдержке книжных магазинов. Проект разрешает книготорговцам на льготных условиях арендовать помещения в театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, сообщает «Коммерсант».

Авторы документа предполагают, что право на аренду будет определяться с помощью аукциона, при этом предметом торга станет размер не арендной платы, а платежа за право заключить договор. Льготная ставка аренды будет действовать для магазинов, продающих исключительно книги, газеты и журналы. Величина арендной ставки может формироваться исходя из затрат учреждения на обслуживание площадей, то есть включать в себя, например, только стоимость уборки и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Новые магазины в учреждениях культуры могли бы позволить создать 4−10 тыс. рабочих мест и повысить интерес к чтению. Сейчас в России один книжный магазин приходится на 50 тыс. жителей, тогда как для европейских стран этот показатель составляет 5 тыс. жителей. Сокращение книжных магазинов авторы связывают с высокой арендной платой.

Однако председатель комитета по культуре Елена Ямпольская считает, что в текущем виде законопроект может способствовать развитию коррупции, а не помогать независимым книготорговцам. Кроме того, нет гарантий, что льготные площади не займут крупные сети. Наконец, в комитете считают, что лучшим решением будет заключать договоры на основе конкурсов, а не аукционов.

В ФАС напротив считают, что конкурсы ведут к субъективной оценке заявок и не гарантируют добросовестного исполнения условий сотрудничества. Процедура аукциона является «наиболее прозрачным конкурентным способом» выбрать арендатора, поскольку позволяет определить победителя на основании ценового критерия, являющегося максимально объективным.

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