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18+
08.05.2025 в 17:00

Клаудия Шиффер стала лицом летней коллекции Chloé

Легендарная модель представила летнюю капсульную линейку модного дома

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Модный дом Chloé представил новую коллекцию Chloé à la Plage — первую капсулу сезона High Summer, лицом которой стала супермодель 90-х Клаудия Шиффер. Кампания вдохновлена атмосферой летних фильмов французского режиссера Эрика Ромера и отсылает к эстетике Средиземноморья.

В объективе фотографа Дэвида Симса Клаудия позирует на фоне мягкого света, в образах из полупрозрачных хлопковых тканей, кружев и трикотажа. По словам креативного директора марки Шемены Камали, участие Шиффер подчеркивает «вневременную, многослойную женственность» — ключевую идею Chloé в последние сезоны.

Коллекция включает в себя легкие платья, блузы и купальные костюмы, которые можно будет приобрести с 7 мая на официальном сайте бренда, в бутиках Chloé, а также в сезонных pop-up-магазинах в Сен-Тропе, Капри и Монте-Карло.

Появление Шиффер в роли посланницы марки — часть стратегии Chloé по обращению к «золотому архиву» моды и героиням эпохи супермоделей. В предыдущих кампаниях бренда уже снимались Габриэла Риччи, Наоми Кэмпбелл и Джанет Джаггер.

Клаудия Шиффер стала лицом летней коллекции Chloé Клаудия Шиффер стала лицом летней коллекции Chloé
клаудия шифер
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