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14.06.2023 в 09:40

Киностудия имени Горького перешла в собственность Москвы

Соответствующий указ подписал президент России

Киностудия имени Максима Горького переходит из федеральной собственности в собственность города Москвы. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Его инициативу одобрил президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации. Согласно документу, правительству России необходимо в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве 100% находящихся в федеральной собственности акций киностудии.

Решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию киностудии, написал Собянин.

Как пишет РБК, сейчас при поддержке Минкульта и на правительственные гранты модернизируют студийный комплекс на улице Сергея Эйзенштейна в Москве. Там будет сформирована необходимая инфраструктура для полного цикла производства кино и цифрового контента.

Кроме того, в кинокластер войдут музей истории кино и детско-юношеский образовательный кластер Кинокампус Горького. Также планируется восстановить широкоформатный кинозал, где можно будет демонстрировать кино как на плёнке, так и на цифровых носителях.

Генеральный директор киностудии Юлиана Слащёва рассказала РБК, что киностудия станет «центром притяжения в том числе для тех, кто хочет учиться современному кинопроизводству или просто интересуется кино и медиа.

По словам Слащёвой, модернизация киностудии началась раньше, на это в 2021 и 2022 году было выделено по 290 млн руб., а в 2023 году — 260 млн руб. Согласно долгосрочной программе развития киностудии, утверждённой в 2022 году, полная модернизация киностудии оценивалась в 4 млрд руб.

Ранее Слащёва предложила президенту создать в Москве особую экономическую зону для кино.

Владимир Путин Москва Сергей Собянин кинематограф Киностудия имени Максима Горького
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