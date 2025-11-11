«Кинопоиск» будет продавать подписку на Kion

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», с декабря начнет продавать подписку на сторонние видеосервисы — Kion и «Смотрим». Об этом пишут «Ведомости».

В октябре «Кинопоиск» и «Иви» запустили двустороннюю интеграцию подписок. Платформы продают подписку друг на друга и делятся выручкой.

Купить подписку на сторонние онлайн-кинотеатры можно будет на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска», оформлять при этом подписку «Яндекс плюс» не нужно будет. Оплата и управление подписками будут на стороне «Яндекса».

«Кинопоиск» будет рекомендовать будущие премьеры партнеров и сообщать пользователям о выходе новых эпизодов проектов, просмотренных ими на стороннем ресурсе. «Кинопоиск» и видеосервисы-партнеры намерены делить доходы от продажи таких подписок.

«Кинопоиск» уже предоставляет зрителям доступ к сериалам Start и «Амедиатеки» в дополнительных опциях и тарифах. На «Кинопоиске» были запущены брендированные витрины этих онлайн-кинотеатров. Кроме того, собственные витрины на платформе запустили «Первый канал» и ТНТ.

По словам экспертов, развитие партнерских программ «Кинопоиска» с другими видеосервисами — один из важных драйверов роста выручки онлайн-кинотеатров и всего рынка в первом полугодии 2025 года.