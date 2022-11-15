«Кинопоиск» запустил счётчик интереса россиян к сериалам

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запустил «Индекс Кинопоиск Pro» — сервис, который проанализирует интерес к одному или нескольким сериалам за определённый период времени. Доступ к счётчику будет закрытым, рассказали сегодня представители компании на своей презентации.

Технология проанализирует российские платформы и замерит популярность контента в баллах. На основе измерений «Кинопоиск» будет регулярно публиковать рейтинг самых востребованных сериалов, изменение индекса, а также отдельные выводы.

Основой для анализа станут поисковые данные «Яндекса», открытые данные поиска Google и обезличенная статистика «Яндекс Браузера», включая поисковые запросы на русском и английском языках, а также «длинные переходы» на связанные с проектами страницы. Однако упоминания в соцсетях учитываться не будут. Индекс отличает сериалы с одинаковыми названиями и считает их по-разному.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», россияне смотрят порядка 4 тыс. сериалов в месяц. Смотрение зависит от премьер, однако старые проекты более интересны зрителям. Зарубежные сериалы чаще попадают на первые места рейтингов, отметили в «Кинопоиске». Изначально желание посмотреть сериал вызывает реклама, затем информацию ищут сами пользователи, а после популярность проекта зависит от его доступности.

Интерес россиян к сериалам резко снизился в июне: с 48 209 баллов в начале года он упал до 30 840. Сейчас аналитики наблюдают постепенный рост. В октябре контент насчитал всего 36 292 баллов интереса, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего баллов интереса в октябре собрали сериалы «Ветреный» — 855, «Дом дракона» — 531, «Рик и Морти» — 406, «Жизнь по вызову» — 402.

Если сериал набирает 400−500 баллов в неделю, его можно считать популярным, заявили аналитики. Весь интерес аудитории охватывает 4 тыс. сериалов, 90% интереса — 1 тыс. сериалов, 45% — 100 сериалов, а 20−25% — 20 сериалов. При этом свыше трети (35%) интереса принадлежит российским проектам, отметили в «Кинопоиске».