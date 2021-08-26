Кинокомпаниям выделили почти полмиллиарда на дубляж

Правительство выделило более 450 млн руб. кинокомпаниям на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки. В этом году в рамках заявленного бюджета будут поддержаны 21 художественный фильм и 24 анимационных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.

Власти уже заключили 11 соглашений с кинокомпаниями. В этом году выделенная сумма увеличена в 1,5 раза. Средства госпрограммы распределяет Российский экспортный центр. Однако компания должна продемонстрировать в ближайшие два года экспортную выручку на сумму минимум втрое больше полученного госфинансирования. Большинство получателей субсидий уверены, что выполнят условия госпрограммы.

Самую большую сумму получила KD Studios (Kinodanz). С этой компанией заключен контракт на 150 млн руб. На эти деньги планируется перевести на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки, а также подготовить субтитры на 16 языках полнометражных фильмов: «Звездный разум», «Эбигейл», «Под куполом», «Неведомое», «Забытые боги», «Генезис» и др.

Russian World Vision, получившая 130 млн руб., планирует адаптировать 10 художественных фильмов и один сериал и получить от их продажи свыше 550 млн руб. экспортной выручки. По словам представителя студии, в зависимости от сюжета зарубежные продажи того или иного фильма могут достигать до $1 млн за 2−3 года. Компания также уже подписала свыше 10 соглашений с зарубежными дистрибуторами, включая британскую Viasat.

Студия «Союзмультфильм» получила 36 млн руб. На эти деньги она планирует международные продажи шести сериалов, прогнозируемая выручка от которых превысит 120 млн руб. «Рики» будет продвигать за рубежом сериалы «Малышарики» и «Бодо Бородо», а также полнометражный фильм «Финник». Компания получила на это 20 млн руб. субсидий. Почти 70 млн руб. выделено «Логистик стар продакшн», 22 млн руб. — «Первому проекту» и 15 млн руб. — совместному проекту студий Wizart и СТВ.

Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин отмечает, что последние три года интерес к российскому кино растет во всем мире. В среднем стоимость дубляжа одного проекта на какой-то один язык составляет порядка $15 тыс. Переводить на иностранные языки, по его мнению, имеет смысл только те проекты, у которых есть большой потенциал международных продаж: российские блокбастеры, анимацию, фильмы ужасов.

Ранее сообщалось, что первый зарубежный фильм-участник программы рибейтов получит 46 млн руб. на съемки в России. Им стал шпионский боевик болливудской студии Yash Raj Films, съемки которого уже стартовали в Санкт-Петербурге.