Первый зарубежный фильм-участник программы рибейтов получит 46 млн рублей на съемки в России

В Санкт-Петербурге стартовали съемки первого зарубежного фильма, который участвует в программе рибейтов. Он получит государственную субсидию от Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) для производства на территории России, рассказали Sostav в кинокомпании «Эталон-фильм».

Шпионский боевик болливудской студии Yash Raj Films получил кодовое название «Производство 70». Режиссером выступил Манееш Шарма («Свадебная церемония»), в главных ролях — индийский актер Салман Хан и британская актриса Катрина Каиф. По сюжету, главный герой попадает в Санкт-Петербург во время поиска торговца оружием.

Для съемок студия привлекла 80% российских специалистов из числа съемочной группы. «Стоимость услуг российской команды оказалась выше, чем если бы мы снимали подобные сцены в Индии, но благодаря компенсации по системе рибейтов нам удалось нанять профессиональную местную команду и снять красивые яркие кадры на улицах Санкт-Петербурга», — рассказал исполнительный продюсер проекта Судханшу Кумар.

Организацией съемок занимается Александр Досталь, генеральный продюсер «Эталон-фильм». «Мы рады, что помогли не только получить первый российский рибейт нашим индийским коллегам, но и продолжить сотрудничество с крупнейшей болливудской студией, наращивая объемы производства на территории нашей страны», — отметил он.

Студия сможет получить 40% от общей суммы затрат на съемки фильма на территории России. Таким образом, продюсерам фильма возместят около 46 млн руб. исходя из заявленного бюджета. Всего на тестовый период программы выделено 300 млн руб. на период с 2021-го по 2023 год.

Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ: Мы надеемся увеличить эту сумму в следующем году, потому что наблюдаем активный интерес со стороны крупнобюджетных международных проектов, для которых такой маленький объем рибейта не представляет интереса, и, по экономическим причинам, они вынуждены или менять место действия в сценарии, или снимать Россию в кинопавильонах или на площадках других стран.

Также Данильченко отмечает, что зарубежный опыт может привлечь поток туристов к съемочным локациям: например, главный актер Салман Хан обладает целой армией поклонников, которые регулярно устраивают поездки на места съемок после релиза фильма. «Производство 70» выйдет в конце 2022 года. Студия планирует широкий международный прокат, однако пока информации о дистрибуции проекта нет.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Amazon Prime Video приобрел сериалы у российского госхолдинга ВГТРК. В их число вошли «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон». Его конкурент Netflix уже заключил контракт с входящей в «Газпром-медиа» студией 1−2-3 Production на производство современной версии «Анны Карениной».