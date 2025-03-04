Кино и котики: PREMIER исследовал самые любимые фильмы и сериалы домашних питомцев

За что коты любят кино? За скорость машин или поцелуи главных героев? А может, за смешные танцы? PREMIER совместно с креативным агентством «Фейк» ко Дню святого Валентина решил выяснить, какие сцены в фильмах и сериалах вызывают у хвостатых зрителей неподдельный интерес. Рассказать о кейсе Sostav агентство решило к Национальному дню кошек, чтобы отдать дань уважения главным героям нашего эксперимента.

Кто и почему сказал мяу?

Повод для исследования был выбран не просто так.

Как выглядит типичное 14 февраля? В воздухе витает любовь, свет приглушен, на экране романтический фильм, а под боком кто-то очень теплый. А может быть даже пушистый. Часто партнерами по просмотру кино и сериалов становятся именно домашние питомцы. Однако, насколько им интересно смотреть то, что мы выбираем? Было решено выяснить какие сцены и жанры они предпочитают, чтобы между кошачьими сердцами не было недопонимания.

Старт исследования

Для поиска главных героев эксперимента мы отправились в котокомнату Cat Point, проект фонда «Подарок судьбы». После прохождения строгого кастинга, были отобраны 10 актеров.

Перед началом съемок мы убедились, что на съемочной площадке созданы самые комфортные условия, а райдер питомцев выполнен на 100%. Теплые лежанки, игрушка-мышка на веревке и кнопка вызова человека для поглаживания были на месте. Самое время приступать.

Неожиданные результаты

Питомцам показали подборку фильмов и сериалов платформы PREMIER. Первые результаты поразили даже авторов исследования. Танцы Сергея Безрукова в сериале «Плевако» заставили животных двигать хвостами в такт. Романтическая драма «Первый раз» активировала в них желание лизнуть нос своего соседа.

Во время просмотра фильма «Анора» максимальное количество раз зафиксировано желание поймать лапой Юру Борисова. А название сериала «Подслушано в Рыбинске» вызвало у котов непрерывное мурчание.

Все реакции были подсчитаны и зафиксированы в специальном эквиваленте:

Во время съемок животным были предоставлены лучшие условия и безлимитный отдых. За этим внимательно следили на площадке. В финале, актерской группе были вручены подарки в виде вкусного корма, полезных витаминов, важных лекарств, а также мерч от онлайн-кинотеатра PREMIER.

Эксперт в деле

Чтобы эксперимент был действительно научным, за реакцией питомцев киноманов следил специальный эксперт. Он анализировал, какие сцены заставляют котов сосредоточенно следить за экраном, а какие — вызывали равнодушние.

По признанию эксперта, подобных результатов он еще не видел.

Результаты

более 2 млн охватов: новость захватила крупные телеграм-каналы, такие как ВПШ, КК, «Мемач», MDK;

владельцы котов наконец смогли выбрать контент для совместного просмотра;

Помимо этого, после проведения исследования с животными, мы пошли дальше и узнали предпочтения собак у наших друзей-блогеров. Было обнаружено, что собаки ни чуть не меньше своих коллег заинтересованы в просмотре новинок кино и сериалов. Отдельного внимания заслуживают дуэты домашних питомцев, которые сумели договориться при выборе контента.

Своими результатами поделились pug_leonid и extrakakaher:

Как итог, исследование «Кино и котики» можно считать успешным, что подтверждают создатели эксперимента:

Анастасия Иванова, бренд-менеджер онлайн-кинотеатра PREMIER: При выборе сериала или фильма, мы часто ориентируемся только на свое мнение. А как же мнение лучших компаньонов для просмотра-котиков? Это расследование-наша помощь всем владельцам питомцев, чтобы вечер прошел замурчательно!

Команда проекта

Онлайн-кинотеатра PREMIER (клиент)

Бренд-менеджер: Анастасия Иванова

Руководитель отдела продвижения в соцсетях: Лариса Гибер

Руководитель направления по работе с блогерами: Елизавета Петропавловских

«Фейк» (агентство)

Креативный партнер: Дмитрий Янюк

Креативный директор: Иван Велин

Арт-директор: Екатерина Распопова

Креатор: Эмрах Кульмамедов

Продакшн директор: Ян Шпичинецкий

Проектный менеджер: Екатерина Антипина

Креативный копирайтер: Софья Муравлева