Кинематографистам передумали выделять 2 млрд на рибейты и адаптацию

Правительство решило выделить 70 млн руб. на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России. Ранее сообщалось, что кинематографисты должны были получить более 2 млрд руб., но новое правительство засомневалось в обоснованности трат, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Так, компании смогут возвращать от 30 до 40% потраченных средств на так называемые рибейты. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России. Это не только привлечет иностранные кинокомпании, но и увеличит турпоток в страну.

В 2020 году на программу планировалось выделить 70 млн рублей. После было решено выделить еще 750 млн рублей. Тогда же запланировали выделить средства на адаптацию — еще 300 млн в 2019 и 950 млн в 2020 году. Сейчас же кинематографисты получат только 70 млн рублей на рибейты.

По словам собеседников издания, первый зампред правительства Андрей Белоусов и новый глава Минэкономики Максим Решетников сомневаются в обоснованности трат. Решетников полагает, что деньги без тщательной экспертизы могут получить зарубежные фильмы, «очерняющие Россию», поэтому решение о финансировании будет принято только после начала или исполнения пилотного проекта. Один из источников отметил, что целесообразность программы адаптации контента тоже пересматривается.