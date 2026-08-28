Кибермошенники похитили у российского бизнеса 1,4 млрд рублей за полгода

Ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников в первом полугодии 2026 года достиг 1,4 млрд рублей. За этот период было зафиксировано около 1,6 тыс. хищений, сообщил ТАСС эксперт по кибербезопасности Сибирского ГУ Банка России Олег Савва.

Годом ранее потери компаний составляли 480 млн рублей. Количество несанкционированных операций у юридических лиц выросло на 10%.

Основной целью мошенников становятся бухгалтерские и финансовые подразделения компаний. Для получения доступа к средствам злоумышленники используют социальную инженерию: запугивают сотрудников, предлагают установить приложения удаленного доступа или перевести деньги на якобы «безопасные» счета.

По данным Центробанка России, в целом за первые шесть месяцев банки предотвратили около 34 млн попыток хищения на 3,7 трлн рублей. Мошенникам удалось провести 954 тыс. операций и похитить около 14,8 млрд рублей. Сумма потерь выросла на 12% год к году, а число успешных операций — на 68%, что привело к снижению среднего размера хищения.