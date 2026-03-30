«Хавас Медиа» требует более 400 млн рублей за перевод бизнеса в «Адвайзерс»

В Арбитражном суде Москвы рассматриваются два иска ООО «Хавас Медиа» к бывшему генеральному директору Дмитрию Ульяшенко и нынешним владельцам группы АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову о взыскании убытков, которые компания связывает с переводом бизнеса и персонала в ООО «Адвайзерс», а также со спорными выплатами сотрудникам на десятки миллионов рублей. Общая сумма требований по двум искам превышает 400 млн руб.

В первом иске говорится о том, что в начале февраля 2025 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы изменения о прекращении полномочий Дмитрия Ульяшенко на посту генерального директора ООО «Хавас Медиа» и назначении на эту должность Елены Федоровой. В тот же день из компании были уволены почти все оставшиеся сотрудники — 52 человека, при том что часть персонала покинула компанию ранее, в январе 2025 года.

Согласно документам, представленным «Хавас Медиа» в суд, 4 февраля через реестры выплат в АО «Райффайзенбанк» работникам общества было перечислено в общей сложности 57,4 млн руб. Из этой суммы 15,29 млн руб. пришлись на компенсации по соглашениям о расторжении трудовых договоров четырем топ‑менеджерам, уволенным по соглашению сторон, тогда как остальные сотрудники увольнялись по собственному желанию и подобных компенсаций не получали.

Еще 18,2 млн руб. были выплачены бывшим сотрудникам, которые к моменту перечислений уже не работали в компании, часть — уволенным еще осенью 2024 года. Оставшиеся 23,9 млн руб. были проведены как «заработная плата» при увольнении. По утверждению истца, многие суммы существенно превышали обычный месячный доход сотрудников за ноябрь-декабрь 2024 года.

Из приказов, представленных суду, следует, что в январе 2025 года большинству работников были начислены крупные премии в размере нескольких должностных окладов, несмотря на то, что, согласно подписанной Дмитрием Ульяшенко отчетности, по итогам 2024 года «Хавас Медиа» показала чистый убыток в 242 млн руб. при значительной прибыли в 2021−2023 годах. В иске говорится, что такие решения противоречили действующему в компании Положению о премировании, которое требует учитывать финансовое состояние общества, а экономическая целесообразность бонусов, в том числе лицам, уже уволенным или недавно принятым, отсутствовала.

По версии истца, спорные выплаты сопровождались рассылкой письма от Дмитрия Ульяшенко с предложением перевода бизнеса «Хавас Медиа», включая персонал, в ООО «Хавас Рус» (впоследствии переименованное в ООО «Адвайзерс»), входящее в группу АДВ и созданное в декабре 2024 года. Из ответов ИФНС № 5 по г. Москве следует, что 50 из 62 работников, получивших выплаты 4 февраля, фактически перешли на работу в «Адвайзерс», где на ту же дату гендиректором также значился Ульяшенко.

«Хавас Медиа» полагает, что более 50 млн руб. (за вычетом обычной зарплаты за январь) были выплачены без законных и экономических оснований и фактически использовались как инструмент стимулирования сотрудников к переходу в «Адвайзерс», что лишило компанию возможности вести нормальную деятельность. Эти средства общество квалифицирует как причиненные ему убытки и увязывает с действиями Дмитрия Ульяшенко в интересах другого юридического лица.

Комментарий представителя «Хавас Медиа»: Как и в случае с выплатами увольнявшимся работникам, согласно предоставленным в дело процессуальным документам со стороны самого Ульяшенко и иным доказательствам имеются основания полагать, что эти выплаты были осуществлены Ульяшенко во исполнение указаний Коробейникова К. С. и Сидорова П. О. в рамках перевода бизнеса в ООО «Адвайзерс». По этой причине эти лица наряду с Ульяшенко привлечены судом в качестве соответчиков по иску.

Второй иск также подан к Дмитрию Ульяшенко, Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову о солидарном взыскании 348 млн руб. убытков. Расчет суммы основан на оценке потери не менее 267 млн руб. в 2024 году и прогнозе на 2025 год с учетом роста рынка, в результате чего размер требований доведен до 348 млн руб. (плюс 30%).

Согласно данным налогового органа и банковским выпискам, часть клиентов «Хавас Медиа», оплачивавших услуги агентства в 2024 году, в 2025 году начали перечислять средства в пользу ООО «Адвайзерс». Общий объем этих платежей превысил 700 млн руб. за первые девять месяцев 2025 года. «Хавас Медиа» рассматривает это как подтверждение системного перевода бизнеса, а в материалах дела фигурируют соглашения о переводе прав и обязанностей по клиентским договорам с «Хавас Медиа» на «Адвайзерс».

В представленных суду возражениях на иск представители Дмитрия Ульяшенко не оспаривают факт перехода части клиентов, но настаивают, что при расчете убытков должны учитываться и расходы «Адвайзерс». В подтверждение этой позиции была представлена налоговая отчетность по НДС за 1−3 кварталы 2025 года. Однако «Хавас Медиа» заявляет о недостоверности этих документов, указывая, что отдельные разделы взяты из разных версий деклараций до и после корректировок.

Представитель «Хавас Медиа»: У нас есть все основания полагать, что за счет «Хавас Медиа» топ-менеджмент группы АДВ, а именно господа Ульяшенко, Сидоров и Коробейников, ввели в заблуждение клиентов, перевели бизнес, клиентскую базу и сотрудников на компанию-клон «Хавас Рус», вскоре переименованную в ООО «Адвайзерс», где генеральным директором также являлся Ульяшенко. Стоило это «Хавас Медиа», причем одним днем и по решению Ульяшенко, потери свыше 50 человек персонала, получивших более 50 млн руб. необоснованных, по нашему мнению, выплат. Произошло это ровно в тот день, когда в ЕГРЮЛ были внесены данные о прекращении полномочий Ульяшенко, как генерального директора «Хавас Медиа». О переводе бизнеса свидетельствует и тот факт, что те же клиенты, которые осуществляли выплаты в 2024 году в пользу «Хавас Медиа», за девять месяцев 2025 года получили выплаты от «Адвайзерс» более чем на 700 млн руб. Как минимум одному из клиентов было направлено соглашение о переводе прав и обязанностей «Хавас Медиа» по договору на «Адвайзерс». Все это подтверждается документами, которые сейчас рассматриваются судом. Примечательно, что вышеназванные лица не отрицают факт перевода бизнеса, а лишь заявляют о снижении размера убытков. В этой связи суд уже поддержал наше ходатайство об истребовании деклараций НДС из ИФНС, которые помогут установить точную сумму причиненных убытков.

Артур Абузов, представитель АДВ: Действия Дмитрия Ульяшенко были направлены на исполнение условий сделки по выходу Дмитрия Коробкова из группы АДВ. Для передачи контроля над ООО «Хавас Медиа» в конце 2022 года он был назначен генеральным директором компании. С февраля 2023 года он добросовестно выполнял согласованную Коробковым плановую реструктуризацию, в том числе перевод операционной деятельности ООО «Хавас Медиа» на российское юридическое лицо без иностранного недружественного участия — ООО «Адвайзерс». В ноябре 2024 года Дмитрий Коробков отказался от исполнения условий сделки и инициировал череду исков для обоснования неисполнения взятых на себя обязательств, а также легитимизации вывода денежных средств из ООО «Хавас Медиа». Эти факты установлены судами и иными органами, а результаты части из них доступны в публичном поле. Так, в рамках проверки Прокуратуры установлено, что «Единственным участником ООО «Хавас Медиа» является частная компания с ограниченной ответственностью "Семарис Холдинг Б.В.", зарегистрированная в Нидерландах. Нидерланды входят в перечень иностранных государств и территорий совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р. Конечным бенефициарным владельцем ООО «Хавас Медиа» является гражданин Мальты Дмитрий Коробков, который согласно открытым источникам информации ранее совершил сделку по выходу из бизнеса группы компаний АДВ». В рамках спора по иску ООО «АДВ Бенчмарк» судом установлены следующие факты: Угроза вывода активов и прекращения деятельности компании является не гипотетической, а реальной и уже материализуется в конкретных действиях иностранного собственника;

Продажа долей в группе компаний Коробковым Д.А. была инициирована после начала СВО, вследствие чего Коробков Д.А., продав свою долю покинул территорию РФ, впоследствии решив вернуться на территорию РФ и оспорить указанные сделки;

Из указанной информации о последовательно поданных Коробковым Д.А. исках со схожим предметом спора можно сделать вывод, что действительной мотивацией Коробкова Д.А. и лиц, через которых он действует (ООО «Хавас Медиа»), является не корпоративный конфликт, а желание не исполнять принятые на себя обязательства;

Вывод денежных средств со счетов компании ответчик (прим.: ООО «Хавас Медиа») пытается обосновать путем подачи исков к бывшему генеральному директору, возложив на него ответственность за отсутствие активов у компании. Напомню, что по результатам исполнения постановления об аресте денежных средств выявлено, что на счетах ООО «Хавас Медиа» находилось менее 150 тыс. рублей при исковых требованиях на сумму более 486 млн рублей. При этом получение компанией значительных поступлений от клиентов подтверждается их официальными ответами на судебный запрос и иными материалами дела.

В начале марта Арбитражный суд удовлетворил иск компании «АДВ Бенчмарк» о взыскании с ООО «Хавас Медиа» 486 млн руб. Баинговый дивизион взыскал 463 млн руб. долгов и неустойку по ранее заключенным договорам.